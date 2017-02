Profesyonel Makyaj İçin: Fırça Çeşitleri

Peki, son zamanlarda ünlü markaların çıkardığı birbirinden farklı makyaj fırçaları sizin de kafanızı karıştırıyor mu? Özellikle sosyal medya ve Youtube kanalları sayesinde daha da göz önünde olan bu makyaj fırçaları, son zamanlarda popüler olan kontur makyajı yapımında da oldukça popüler! İşte yüzünüzde kalıp gibi duran bir makyaj görüntüsü istemiyorsanız, dikkat etmeniz gereken fırça kullanımları…



Far Fırçası Kullanırken

Göz farı uygulamak için kullanılan far fırçaları için en büyük ipucu; koyu ve yoğun bir far rengi uygulayacaksanız küçük bir fırça tercih etmeniz yönündedir. Eğer hafif ve uçuk bir far rengi kullanacaksanız büyük far fırçaları sizin işinizi görmeye yetecektir.



Açılı far fırçaları özellikle gölgeli ve dumanlı bir göz makyajı yaparken başvurulan en temel makyaj fırçalarından birisidir. Göz farını geniş bölgelere yaymak istiyorsanız açılı far fırçası kullanabilirsiniz.Bu fırçalar özellikle göz altında yer edinen morluklardan ve koyu renk halkalardan şikâyet edenlerin gözaltındaki bu kusurları kapatmak için kullanılan concealerı sürmek ve eşit şekilde dağıtmak için kullandıkları profesyonel fırçalardan birisidir.Tüyleri daha yumuşak olan ve allığın yüzünüze düzgün ve eşit olarak dağılmasını sağlayan bu fırça, en temel malzemelerin yer aldığı bir makyaj çantasında bile bulunan bir fırçadır.İşte son zamanların en popüler fırçası: Kontür fırçası. Yüzünüzde istediğiniz bölgeyi ön plana çıkarmak istemediğiniz bölgeleri geri plana itmek için yapılan kontür makyajı, kontür fırçaları olmadan bir hiçtir!