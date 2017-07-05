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Pucci Sneaker Koleksiyonu ile Devr-i Alem

Pucci Sneaker Koleksiyonu ile Devr-i Alem

Son yılların en popüler parçası sneakerlar, şimdilerde Emilio Pucci imzasıyla bambaşka bir güzellikte karşımıza çıkıyor.

“Sneakers of the World” adı verilen koleksiyonda 11 farklı şehir sneakerlar için ele alınmış. Tamamı sınırlı sayıda satışa sunulacak olan spor ayakkabılar, markanın kendine özgü çizgisinde bir tarz ve şıklıkta yine dikkatleri üzerine topluyor. Spor ayakkabıların arka kısmına yazılan şehir isimleri de; Seul, Miami, Dubai, Paris, Milano, Floransa, Roma, London, Moskova, Hong Kong ve New York olarak belirlendi.
 

moscova

Hep gitmeyi istediğiniz ya da sizi çok etkileyen ve hayatınızın lokasyonu olarak tanımladığınız şehri böylesine güzel bir sneaker ile ayaklarınızda taşıma fikri kulağa hoş geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu spor ayakkabılar hakkında?
 
moscova


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