Puf Montlar İçin Stil Önerileri
Soğuk havaların birdenbire bastırması ve karlı günlerin üst üste gelerek bizi üşütmesi sonucunda günlük kullanım için hem rahat hem de sıcak tutan mont modellerinin önemi daha da artmış durumda!
Hem tarz duran hem de sıcak tutan bir mont, bu havalarda her kadının gardırobunda mutlaka olması gereken parçalardan birisi.
Hem tarz duran hem de sıcak tutan bir mont, bu havalarda her kadının gardırobunda mutlaka olması gereken parçalardan birisi.
Peki, soğuk havalar için en uygun montlardan birisi olan puf montların bu sezon adeta patlama yarattığını ve en trend parçalardan birisi olduğunu söylesek? Oldukça rahat gözüken ve sizi soğuktan koruyan puf montları, daha şık ve tarz bir hale getirmek için birkaç stil dokunuşuna ihtiyaç olduğu ise kesin. İşte o stil ipuçları…
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