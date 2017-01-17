Puf Montlar İçin Stil Önerileri

Hem tarz duran hem de sıcak tutan bir mont, bu havalarda her kadının gardırobunda mutlaka olması gereken parçalardan birisi.



Peki, soğuk havalar için en uygun montlardan birisi olan puf montların bu sezon adeta patlama yarattığını ve en trend parçalardan birisi olduğunu söylesek? Oldukça rahat gözüken ve sizi soğuktan koruyan puf montları, daha şık ve tarz bir hale getirmek için birkaç stil dokunuşuna ihtiyaç olduğu ise kesin. İşte o stil ipuçları…

