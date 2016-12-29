Rahat Bir Uyku İçin…

Tüm sıkıntıların üzerine bir perde çekmek ve rahat bir uyuya dalmak için işinize yarayabilecek içecekleri sizler için derledik.

Papatya, uzun yıllardır daha iyi bir uyku düzenine sahip olmak için kullanılan bitkilerden biridir. Üzerine yapılan araştırmalar, papatyanın kullanıldığı zaman hissettireceği hafif yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi üzerinde sonlanıyor. Akşamları uyumadan önce içeceğiniz papatya çayı da gece daha iyi bir uyku çekmenize yardımcı olacaktır.

Vişne ise beyinde salgılanan ve vücudun uyku düzenini sağlayan melatonin hormonu üzerinden etkisini gösterir. Bu bakımdan uyumadan önce tüketeceğiniz vişne suyu, geceleri size daha iyi bir uyku sağlayacaktır.

Yatmadan önce içeceğiniz bir bardak süt, gece boyunca rahat uyumanızı sağlamaya yardımcı olur. İçeriğinde, insanı uykulu hissettiren serotoninin salgılanması için beyne sinyal veren triptofan amino asit bulunuyor. Ayrıca içinde stresi azaltmaya yarayan kalsiyum da var. Ayrıca içinde kalsiyum ve magnezyum bulunduran badem sütü de, melatonin hormonunun üzerinde etkilidir.

İçecek kategorisinde olmasa da birlikte tüketebileceğiniz içeceklerin içinde bal, yatıştırıcı etkisi ile rahat uyumanıza yardımcı olur. Balın içindeki doğal şeker, vücudunuzun insülin seviyesini yükseltir ve triptofanın beyne kolay girmesini destekler.