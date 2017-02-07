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Rahat, Umursamaz ve Oldukça Salaş; Grunge

Rahat, Umursamaz ve Oldukça Salaş; Grunge

Modanın müzikten ilham aldığı stil akımıdır Grunge… 20 yıllık bir aranın ardından grunge geri döndü ama bu sefer ufak bir ayrıntıyla; o artık yetişkin grunge!

Aslında grunge 1980’li yılların ortalarında rock tarzının bir alt çeşidi olarak, Amerika’da özellikle Seattle bölgesinde meydana çıkan bir müzik akımı olmakla birlikte aynı zamanda bir kültür ve yaşam tarzı. Aradan onca yıl geçmesine rağmen hâlâ aynı dağınıklık ve umursamaz ruh hali içerisinde.
 

grunge tarzı nasıl olur

Yaşınız kaç olursa olsun eskiye olan özlem değişmez. Hatta o yılları düşündüğünüzde tıpkı o anı yaşadığınız gün gibi parlar gözlerinizin içi. Zamanı geri alamasak bile belirli bir zaman dilimini tekrar yaşayabiliriz aslında. Tabii moda sayesinde. Tasarımcılar da bunun o kadar farkında ki sürekli bir geçmişe dönüş görüyoruz artık koleksiyonlarda. Velhasıl şimdi 90’ların başına dönelim birlikte. Michael Jackson’ın Dangerous albümünü adeta sollayarak geçen bir albümü konuşuyor herkes; Nevermind… Tam da bu sıralarda insanların giyim tarzlarında garip bir değişim yaşanmaya başlanıyor. Grunge adeta dönemin en hit tarzına dönüşmeye başlıyor. Gardıroplar oversized örgü “palto”larla, taşlanmış, yırtılmış jeanlerle, kalın botlarla, desenli t-shirtlerle, bele bağlanan oduncu gömleklerle tanışıyor. Ortaya moda akımlarına karşı duran, dağınık, salaş ve özgür bir yeni moda akımı çıkıyor. Tıpkı pop müziğine karşı rock müziğinin koruma altına alınması gibi…
 
grunge tarzı nasıl olur


Grunge stilinin ana spotu “maksimum rahatlık minimum çaba!” Dışarıya çıkarken bir jean üzerine bir t-shirt, onun üzerine bir gömlek ve onun da üzerine deri ceket ya da oversized palto. Saçlar tamamen kendi özerkliğini ilan etmiş olmasına sevinecek durumda rahat bırakılıyorlar. Hatta “bırak rüzgâr dağıtsın saçlarını” da diyebiliriz. Hazırlanırken siz yorulmuyorsunuz, dışarı çıkınca da etraftakilerin gözü yorulmuyor. Her iki taraf için de mutlu son aslında.
 
grunge tarzı nasıl olur
 
grunge tarzı nasıl olur
 
grunge tarzı nasıl olur

Artık günümüzde çabasız şıklık revaçta, nasıl olmasın ki? Hayat son sürat akıp giderken gardırobun önünde kim saatlerce durup düşünmek ister? He tabii şunu da söylemeden geçemeyeceğim, grunge 20 yıl önceki gibi değil günümüze uyarlanmış. Pantolonlar biraz daha dar, o koca botlar daha hafif… Kısacası daha feminen bir görünümle karşılaşıyoruz. Babanızın, eşinizin, kardeşinizin gömleklerini belinize doladınız diye kimse size karışamaz. Boyfriend jeanler zaten oldukça gözde, oversized paltolar da gardıroplarda mevcut. T-shirtlerle toplantılara dahi gidebildiğimize göre grunge stilini uygulamamanız için bir neden yok.
 
grunge tarzı nasıl olur


Grunge Giyim Tarzını Oluşturan Başlıca Parçalar
 
  • Eski veya paçaları kesilmiş bir jean
  • Sloganlı t-shirt
  • Ekose gömlek
  • Asker botu
  • Kapüşonlu sweatshirt
  • Büyük örgülü kazaklar
  • Çizgili triko
  • İnce ip ya da deri bileklikler
  • Deri ceket
  • V yakalı bol dökümlü trikolar
  • Bilekli spor ayakkabı
grunge tarzı nasıl olur


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