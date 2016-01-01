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Rahat ve İddialı: Oxford Ayakkabı

Rahat ve İddialı: Oxford Ayakkabı

Kadınların vazgeçilmez kurtarıcı parçası babetlerden sonra oxford ayakkabı modelleri ile de aynı rahatlığı yaşar olduk…

Moda haftalarında da yüksek topukların tahtını devralan oxford ayakkabılar, günlük yaşamda da sokak stili yıldızlarında da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Peki, birçok lüks ve ulaşılabilir markalarda kolaylıkla bulunabilecek bu ayakkabıları nasıl kombinlemeli, hangi kıyafetler ile kullanmalı?

oxford ayakkabı

Düz kesim, bilekte biten kumaş pantolonlar diğer adıyla sigaret pantolonlar, oxford ayakkabıların en yakın arkadaşı. Maskülen havayı vurgulayan bu ikili, ofis stili için de tam bir kurtarıcı görevinde. Skinny jean pantolonlar ya da boyfriend jeanlerle de oxford ayakkabıların güzel bir uyum sağladığını söyleyebiliriz.  

oxford ayakkabı

Oxford ayakkabı denilince akıllara ilk maskülen olmasından dolayı sadece maskülen parçalar gelse de, etekler ve elbiseler ile de rahatlıkla kullanılabilir.

oxford ayakkabı

Hafif Parizyen bir hava yakalamak için ise bilekte biten  pantolonuzu oxford ayakkabı ve trençkotunuzla tamamlayabilirsiniz. Tarza uygun gözlük ve bir çantayla da stilinize son dokunuş yapılabilir.

oxford ayakkabı

Siyah, kahve tonları, gümüş veya doreler gibi metalik renklerde de bulabileceğiniz oxford ayakkabılarınızı varsa hemen dolaptan çıkarmalı; yoksa da hemen alışverişe çıkmalısınız. Bizden söylemesi…

oxford ayakkabı

oxford ayakkabı

oxford ayakkabı

oxford ayakkabı
 
oxford ayakkabı


 
 

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