Rahat ve İddialı: Oxford Ayakkabı

Moda haftalarında da yüksek topukların tahtını devralan oxford ayakkabılar, günlük yaşamda da sokak stili yıldızlarında da sıklıkla karşımıza çıkıyor. Peki, birçok lüks ve ulaşılabilir markalarda kolaylıkla bulunabilecek bu ayakkabıları nasıl kombinlemeli, hangi kıyafetler ile kullanmalı?

Düz kesim, bilekte biten kumaş pantolonlar diğer adıyla sigaret pantolonlar, oxford ayakkabıların en yakın arkadaşı. Maskülen havayı vurgulayan bu ikili, ofis stili için de tam bir kurtarıcı görevinde. Skinny jean pantolonlar ya da boyfriend jeanlerle de oxford ayakkabıların güzel bir uyum sağladığını söyleyebiliriz.

Oxford ayakkabı denilince akıllara ilk maskülen olmasından dolayı sadece maskülen parçalar gelse de, etekler ve elbiseler ile de rahatlıkla kullanılabilir.

Hafif Parizyen bir hava yakalamak için ise bilekte biten pantolonuzu oxford ayakkabı ve trençkotunuzla tamamlayabilirsiniz. Tarza uygun gözlük ve bir çantayla da stilinize son dokunuş yapılabilir.

Siyah, kahve tonları, gümüş veya doreler gibi metalik renklerde de bulabileceğiniz oxford ayakkabılarınızı varsa hemen dolaptan çıkarmalı; yoksa da hemen alışverişe çıkmalısınız. Bizden söylemesi…





