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Rahatlık Garantili İki Parça: Loafer Ve Espadril

Rahatlık Garantili İki Parça: Loafer Ve Espadril

Bu sezon adımlarımıza eşlik edecek güneşli ve sıcak havaların iki hâkimi var: loafer ve espadriller.

Peki, bu iki büyük trendi hangi ortamda ne şekilde kullanmalısınız? İşte loafer ve espadril dosyası…

Bazı parçalar yaz sıcaklarında adeta bizim kurtarıcımız haline gelir ve yaz bittiğinde bir bakarız ki onları üzerimizden hiç çıkarmamışız. İşte ‘loafer’ ve ‘espadriller’ de bu yaz tabiri caizse ayağınızda paralanacak şekilde kullanacağınız iki trend parça olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. İkisi de rahat, nefes alan ve son derece yazlık seçimler. Bu iki ayakkabıyı nasıl kullanacağınızı bilmeden önce bu iki modeli tanıyalım:

‘Loafer’ demek ince deri ya da süetten yapılan, lastik tabanlı, kolayca kıvrılan hafif ayakkabılar demektir. ‘Espadril’ ise yine aynı tarzda üretilen, genellikle keten ya da koton hava alan kumaştan yapılan, hasır tabanlı hafif, yazlık ayakkabılardır.
 

espadril
Guess 149,99 TL

Bu iki ayakkabı da oldukça pratik kullanılan, yazlık her kombinin altına giyilebilen tam bir giy-çık ayakkabılardır. Ayrıca koton ya da süet olduğundan her renkte üretilmiştir. İsterseniz canlı renkler tercih edip yazın enerjisini yansıtabileceğiniz gibi isterseniz de lacivert, beyaz, açık mavi ya da açık gri gibi garanti renklere yatırım yapabilirsiniz.
 
inci loafer
İnci 109,99 TL

Peki, bu iki ayakkabıyı hangi ortamlarda kullanabiliriz derseniz; espadrillerinizi daha günlük ve rahat ortamlarda tercih edebilirsiniz. Loafer ayakkabılarınızı ise gece şıklığına bırakabilirsiniz.

Espadril ayakkabılar en çok jean şortlar, kısa paça ve keten pantolonların altına yakışır. Ancak espadriller her ofis ortamına uygun olmayabilir, buna dikkat etmelisiniz.
 


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