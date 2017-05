Ramazan Yaklaşırken; Camiler...

Türkiye’nin birçok bölgesinde yer alan camilerin dışında, yine ibadethane ve ziyaret mekânları olan türbeler de en az camiler kadar özel ve ünlü yerlerdir. Sadece Ramazan ayı için değil; her gün, her vakit ve her Cuma günü dolup taşan bu dini mekânları kısaca anlatalım istedik...



Süleymaniye Camii ve Külliyesi

1550-1557 yılları arasında Mimar Sinan tarafından inşa edildi. Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biridir. Bu camide, camii kısmı ortada olacak şekilde bir ‘U’ düzeni planlandı. Camii ve haziredeki Hürrem türbeleri dışında; medreseler, hastane, Kuran-ı Kerim eğitimi yapılan bir bina, imaret edilen bir aşevi, hamam, han, kütüphane, kervansaray, hastane, Mimar Sinan’ın türbesi, okul ve birçok dükkan bulunuyor.



Kara surları ile Haliç surlarının birleştiği yerin dışında yer alan Eyüp Camii ve Türbesi, İslam dünyasının kutsal yerlerinden kabul edilir. Hz. Muhammed’in bayraktarlığını yapan Eyüp-el Ensari burada ölmüş. İstanbul’un Türk kuşatması sırasında mezarı bulunmuş; sonradan türbe ve şehrin ilk camii buraya yapılmıştı. Camii bugünkü şeklini 1800 yılında almış. Türbe özellikle Cuma günleri ziyaretçi akınına uğruyor. Camii etrafı ve civar yamaçlar mezarlıklarla çevrili olup, meşhur Pier Loti kahvesi de burada yer alıyor.2009 yılında yapılmış Türkiye’nin en modern camisi olarak bilinen Şakirin Camii, Üsküdar’da. Bir kadın tarafından yapılan ilk camii olarak lanse edilir. Arapça “müteşekkir” , “şükredenler’’ anlamına gelir. Türk-İslam sanatının en güzel motiflerini günümüzün modern çizgileri ile birleştiren Şakirin Camii, yerli ve yabancı çok fazla ziyaretçi de ağırlıyor.İstanbul’un Bayezid semtinde bulunan cami, Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılmış. Semtte dağınık bir yerleşimle yer alan külliyenin ana parçasıdır. 2. Beyazid’in mezarı, caminin haziresinde yer alır. Orijinalliğini koruyan en eski camilerden biridir. Caminin mihrap tarafında, sağda ve pencere hizasında oğlu Yavuz Sultan Selim tarafından yaptırılmış Sultan Bayezid türbesi bulunur. Yine Yavuz Sultan Selim’in yaptırdığı solundaki türbede Kızı Selçuk Hatun da yatar.Asıl adı Bezmialem Valide Sultan Camii’dir. Ama konumu nedeniyle Dolmabahçe Sarayı içerisinde yer aldığı düşünülüp, Dolmabahçe Camii olarak değiştirilmiştir.Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan camii ve külliyedir. Osmanlı tarihinin birçok önemli ismi burada yatmaktadır. 2. Beyazıd’ın annesi, Fatih Sultan Mehmet’in eşi, Gazi Osman Paşa, mesnevi şairi Abidin Paşa’nın türbeleri hazirede yer almaktadır. Bunun dışında sadrazamların, şeyhülislamların ve pek çok ilim adamının mezarı da burada bulunur.İstanbul’da Fatih Camii içerisinde yer alır. Hz. Muhammed’in Veysel Karani’ye hediye ettiği hırkanın muhafaza edilmesini ve ziyarete açılmasını sağlar. Bu caminin İstanbul’un dini folkloru açısından büyük önemi vardır.İstanbul’un altı minareli ilk camisidir. Camii mavi, yeşil ve beyaz renkte İznik çinileri ile dekore edildiği için Avrupalılar ‘Blue Mosque’ adını takmıştır. İstanbul’da bugünkü Sultanahmet semtinde Sultan I. Ahmed tarafından yaptırılan cami; medreseler, hünkar kasrı, arasta, dükkânlar, hamam, çeşme, sebiller, türbe, darüşşifa, sıbyan mektebi, imarethane ve kiralık odalardan oluşan külliyesi ile İstanbul’daki en büyük yapı komplekslerinden biridir.Ankara’nın tarihi camilerinden biridir. Camiinin ilk mimarı Mimar Mehmet Bey hakkında hiçbir yerde bir bilgi yoktur. Mimari açıdan 17. ve 18.yüzyıl etkileri taşımaktadır. Cami, adını bahçesindeki Hacı Bayram Türbesi’nden almıştır. Bahçede ayrıca 18. yüzyıla ait Osman Fazıl Paşa Türbesi bulunur. 2011 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından orijinalliğine uygun olarak yenilenmiş ve ibadete açılmıştır.Bursa’nın en büyük camisidir. Yıldırım Bayezid tarafından camii, hamam ve helalardan oluşan külliye şeklinde yaptırılmıştır. Avlusu yoktur. Caminin etrafında şehir merkezi ve ticaret merkezi gelişmiştir. 20 kubbelidir ve içinde büyük bir şadırvan vardır. Kapalı namaz kılma alanı bakamından Türk tarihinin en büyük camisidir.Edirne ve Osmanlı’nın simgesi olan bir camidir. Osmanlı padişahı 2. Selim tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ diye adlandırdığı bir camidir; çünkü 80 yaşında iken yapmıştır. Osmanlı Türk Sanatı dışında dünya mimarlık tarihi baş yapıtlarından da biridir. Camii kentin merkezinde yer alır. Mimarlık tarihinde en geniş mekâna kurulmuş yapı olarak yer edinmiştir. Selimiye Camisi’nin avlusunda; Darül-Sübyan, Darül-Kur’a ve Darül-Hadis yapıları bulunmaktadır. Bu yapıların bir bölümü ve medrese, Edirne Müzesi’nin bazı bölümlerini oluşturur.