Ramazan Yaklaşıyor, Vücudunuz Hazır Mı?

Ramazan yaklaşırken vücudumuzu hazırlamak ve Ramazan’ı sağlıklı bir şekilde geçirmek için beslenme şeklimizi de yavaş yavaş uygun hale getirmek son derece önemlidir. Birkaç hafta kala yeme içme alışkanlıklarımızı düzenleyerek Ramazan’a kolayca adapte olabilmek mümkün.



Ramazan ayında tutulan oruç nedeniyle uzun süren açlık ve susuzluk metabolizmayı yavaşlatabilir. Bu yüzden yiyecek ve içecek ihtiyacını iftar ile sahur arasında dengeli bir şekilde karşılamak zorunlu hale gelir. Gıdalar kadar içilen suyun da hijyenik ve sağlıklı olması önemli. Çünkü; vücudumuzun %70'ini, beynimizin %80'ini, kanımızın %90'ını, kaslarımızın %75'ini, böbreklerimizin %82'sini, kemiklerimizin %22'sini oluşturan su; oksijen kadar hayati önem taşıyor. Vücudumuzdaki su oranının sadece %2 oranında azalması bile yorgunluk, dikkatsizlik, halsizlik ve çeşitli hastalıkları beraberinde getirir. Bu yüzden idrar, solunum, terleme ve bağırsak hareketleri sırasında günlük kaybettiğimiz suyu yerine koymak için ortalama 8-10 bardak su içmemiz gerekir. Bu rakam kişinin metabolizmasına göre değişebilir. Ramazan’a birkaç hafta kala su içmeyi düzenli hale getirip Ramazan boyunca bu ihtiyacı iftar ve sahur arası karşalamaya özen göstermeliyiz.



Sağlıklı Su İçmenin Beş Önemli Faydası



Kilo vermeyi kolaylaştırır: Sindirim sistemini ve metabolizmayı desteklediği için kilo vermeye yardımcıdır. Yemek öncesi içilen sağlıklı su metabolizmayı hızlandırır hem de midede hacim kapladığı için tokluk hissi verir ve öğünde fazla kalori alımının önüne geçer.



Kabızlığın önüne geçer: Yeterli miktarda su içmediğimizde vücut iç dokularından su çekerek dışkının sertleşmesine neden olur ve kabızlığa yol açar. Yeterli su içildiğinde bağırsakların çalışması normal seyrinde olur aynı zamanda vücuttaki atık ürünleri temizlemeye yardımcı olarak böbrek ve karaciğer üzerindeki yükü azaltır.



Sağlıklı bir cilt için su için: Yeterli ve düzenli su tüketimi cilt dokusunun elastik olmasını, nemli kalmasını ve yumuşamasını sağlar aynı zamanda ciltte meydana gelebilecek bazı hastalıkların ve kırışıklık gibi problemlerin önüne geçer. Gün içinde maruz kaldığımız güneş ışınları gibi cildimizin kurumasını ve yaşlanmasını hızlandıran dış etkenlerden korunmak için vücudumuzun ihtiyacı kadar su tüketmek gerekir.



Stresle savaşır, daha enerjik hissettirir: Vücudumuz susuz kaldığında halsizlik, gerginlik, yorgunluk, dikkat eksikliği gibi olumsuz etkiler ortaya çıkar. Gün içinde kendinizi yorgun hissediyorsanız veya sıklıkla baş ağrısı probleminiz oluyorsa yeterli miktarda su içmiyor olabilirsiniz. Su, depresyon ve stres durumunun hafifletilmesine yardımcı olur.



Bağışıklığı kuvvetlendirir: Güçlü bir bağışıklık sistemi için dolaşım, boşaltım ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışması şarttır. Metabolizma sonucunda oluşan artık maddelerin vücuttan atılması da suyun varlığı ile mümkündür. Yeterli su içilmediğinde toksinler vücuttan atılamaz ve birikir bu durum da bazı hastalıklara yol açabilir. İdrarın koyu renkte olması çoğunlukla yetersiz su tüketiminin işaretidir.





Aura Cebilon İle Musluk Suyunuzu İçme Suyuna Dönüştürün, Su Siparişi İle Vakit Kaybetmeyin



Çeyrek asırdır tüketicilerin kullanımında olan, Türkiye'nin ilk dijital su arıtma cihazı Aura Cebilon, musluktan 7/24 taze ve sağlıklı su akmasını sağlıyor. Uzun ömürlü ve kullanımı kolay bir su arıtma cihazı olan Aura Cebilon, şebeke suyunu, sağlıklı içilebilir suya dönüştürürken 5 farklı filtreleme sisteminden geçiriyor. Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemi ile geliştirilen Aura Cebilon içindeki Sediment Filtre, Granül Aktif Karbon Filtre, Blok Karbon Filtre ve Membran Filtre ile suyu; çamur, tortu, pas, kum, toz ve kötü kokudan arındırıyor. Aura Cebilon Su Arıtma cihazlarının üretiminde kullanılan orijinal Karbon Filtre; gümüş emdirilmiş, coconut bazlı, bakteri üretmez ve su arıtımında kullanılıyor. İnsan sağlığına hiçbir zararı olmayan filtre, gıda tüzüğüne uygundur. Mineralli Karbon Filtre sayesinde de temiz suya musluktan akmadan önce mineral takviyesi yaparak suyu zenginleştiriyor ve Ph oranını düzenliyor. Sağlıksız koşullarda saklanan ve tüketilen damacana sulara göre daha sağlıklı ve daha ekonomik içilebilir su sağlaması ile de Aura Cebilon tercih ediliyor. Üstelik ürünü ücretsiz deneme imkanından yararlanarak, içtiğiniz hazır suları test etme şansına sahipsiniz.



Bütün parçaları hijyenik özelliğe sahip ve insan sağlığına uygun Aura Cebilon, kullanılan tüm parçaları kapsayacak şekilde ABD merkezli Ulusal Hijyen Vakfı (NSF) tarafından belgelenen bir ürün. Hijyenik ve sağlıklı içme suyu sağlayan Aura Cebilon, başarısını şık tasarımıyla aldığı 2014 Desing Turkey En iyi Tasarım Ödülü, 2015 ABD Good Design (The Chicago Athenaeum) ve İtalya’dan ‘2016 A Design’ gibi ulusal ve uluslararası ödüller ile de taçlandırıyor.



Detaylı bilgi için www.cebilon.com.tr



