Ramazan’a Özel Alternatif Su İçme Yöntemleri…

Su ihtiyacınızı çay ve kahveyle giderenlerdenseniz; su içmek aklınıza günde belki bir ya da iki kez geliyorsa su içmek için yeni bir yöntem keşfetme zamanınız gelmiş demektir. Özellikle Ramazan ayında artan su ihtiyacını gidermek için su içemeyenlere alternatif su içme yöntemini Hastane Derindere Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy’dan öğrendik…



Suyu tatlandırmanın en kolay yolu: Limon ekleyin…

Suyu tatlandırmanın en kolay yolu, bir bardağa birkaç damla limon eklemektir. Her türlü meyve suyunu kullanabilirsiniz, ancak limon oldukça idealdir, çünkü şeker oranı oldukça düşüktür ve güçlü bir tada sahiptir. C vitamini içeriği yüksek olan limon, ayrıca suya hafif bir besin suyu verir.



Su filtresi kullanın!

Her su kaynağının kendine has bir lezzeti vardır. Bu, su kaynağının tamamen saf olmamasından ötürüdür. Lezzet farklılıkları, suyun içinde kalan mineraller ve katkı maddelerinden kaynaklanır. Suyu filtreden geçirerek tüketmek suya tadını bırakacak bileşiklerin çoğunu ortadan kaldıracaktır.



Maden suyu sağlıklı bir alternatif olabilir!

Maden suyu, sizi suyun lezzetinden uzaklaştıran bir köpüklenme hissine neden olur. Saf, aromalı olmayan maden suyu besleyici olarak normal suya benzerdir. Bununla birlikte, bir gün boyunca yeterince su içmeyi daha kolay hale getirir. Maden suyundan en üst düzeyde yararlanmak için mümkün olduğunca az katkı maddesi içereni tercih edin.



Meyve suyundan yapılmış buz küpleri kullanın!

Meyve suyundan yapılmış buz küplerini kullanarak suyunuzu lezzetli hale getirebilirsiniz. Ayrıca farklı meyvelere aynı içecek içerisinde buluşturma şansına da sahip olursunuz.



Nane çayı ile konsantrasyonunuzu artırın.

Sıcak suya birkaç nane yaprağı eklemek, herhangi bir kafein içermeyen nane çayı yapmanızı sağlar. Çayın lezzetlenmesinin yanı sıra, tat hissini artırmaya yardımcı olacak güçlü bir nane kokusu da verir. Bunun ana yararı, aşırı kafeinsiz sıcak çay içmektir, ancak kokunun konsantrasyonu artırdığını gösteren bazı kanıtlar da vardır. Uyanmakta güçlük çekiyorsanız kafeinsiz bir alternatif olarak nane çayını deneyebilirsiniz.