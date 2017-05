Ramazan’a Özel Dut Tatlısıyla Tatlı Krizlerinizi Durdurun!

Dut tatlısıyla tatlı krizlerinizi durdurun!

C vitamini deposudur. Sigara içenlere birebirdir. Bol liflidir, bağırsak dostudur. Kan lipidlerini düşürmede etkilidir. Kalbi korur ve cildi gençleştirir. Şekeri biraz yüksek olduğu için diyabetlilere çok önerilmez. Kilo vermek isteyenler ise 5-6 taneden fazla tüketmemelidirler. Dutu sütle kaynatıp içerisine tarçın ve kakao ekleyerek soğuması için buzdolabında bekletin. Kalori oranı düşük, antioksidan ve besleyici etkisi yüksek olan bu tatlıyla herhangi bir kronik hastalığınız yoksa haftanın 4-5 akşamı iftar sonrası tatlı krizlerini bastırabilirsiniz.



Yeme kontrolünüzü yeşil erikle sağlayın…

Taneli gıda olduğu için az yenilse bile daha fazla tükettiğimiz hissiyle yeme kontrolü sağlayan C vitamini deposudur. Az şekerli, lifli ve sulu olduğu içi uzun süreli açlık ve susuzluk nedeniyle ortaya çıkan kabızlık problemini ortadan kaldırmak için iyi bir alternatiftir. Özellikle diyabet, kalp damar hastalıkları gibi kronik problemler yaşayan kişilerin rahatlıkla tüketebileceği meyvelerin başında gelir.



Hem kendi hem sapı sağlık dağıtıyor…

Antioksidan içeriklidir. Liflidir, bağırsak dostudur. 10-12 adedi geçilmediği sürece kronik hastalıkları olanlar gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Sapı ve kendi de özellikle hazımsızlık, şişkinlik gibi problemleri azaltmada kullanılabilir.



Ramazan’ın baş tacı hurma menopozun da ilacı…

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan hurma ciddi bir magnezyum ve lif kaynağıdır. Kan şekerinin yavaş yükselmesini sağlayarak Ramazan’da hızlı yemeğe bağlı olarak ortaya çıkan hiperglisemiyi (ani şeker yüksekliği) önler. Mide krampları için etkilidir. A vitamini içerdiği için stres giderme konusunda da bilinmeyen ama iyi bir alternatiftir. Özellikle menopoz döneminde olan ve eklem ağrıları çekenler için doğal bir tedavi yöntemi olabilir.



Kabızlığın ilacı: Kayısı ve şeftali…

Kayısı ve şeftali beta karoten içerir. Anti-aging etkisine sahip olan beta karoten cildi gençleştirir, Potasyum içerikleri yüksektir. Bağırsak ve mide sağlığı için önemlidir. Özellikle kayısı lifli yapısı ve içerdiği su oranı ile kabızlığı engelleme konusunda iyi bir seçenektir. Mide problemi, özellikle mide ülseri problemi yaşayanlar, sahurda kayısıyı karanfille birlikte tükettiğinde mideyle ilgili şikâyetlerinde ciddi oranda azalma görülür. Kayısı içeriğinde en güçlü antioksidanlardan biri olan ve damarlarla yağ birikmesini önleyen likopen bulundurur. Kabızlık problemi yaşayanların şeftaliyi çok tüketmemesi gerekir. Hazmı kolaylaştıran ve böbrekler için yararlı olan bir meyve olsa da gereğinden fazla tüketimi kabızlığa neden olabilir.



Stres azaltıcı C vitamini deposu: Çilek…

Düşük şekerli, düşük enerjili, bol posalı çilek kişinin tatlı ihtiyacını düşük kaloriyle karşılamasını sağlayan iyi bir alternatiftir. C vitamini deposudur. Mutluluk hormonu olarak da bilinen serotonin hormonunun salgılanmasını sağlayan çilek stresinizi de azaltır. Tatlılardan vazgeçmem diyenlerdenseniz çileği süt veya yoğurtla karıştırarak bir tatlı kaşığı bal ekleyerek tatlı ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.



Karpuz sanıldığı kadar masum olmayabilir!

Bol miktarda su ve C vitamini içerir. Sindirimi kolaylaştırır ve bağırsakları çalıştırır. Tüketim miktarı çok önemlidir. İftarın hemen ardından tüketilmesi şekerin gereğinden fazla yükselmesine sebep olacağı için iftarla sahur arasında yapılan ara öğünlerden biri olarak yapılmalıdır. Kişinin ihtiyacı olan kendi elinin büyüklüğünü geçmeyecek ölçülere sahip bir porsiyondur.