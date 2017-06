Ramazan’a Yakışır İftar Mekanları

LACİVERT’TEN ÖZEL İFTAR MENÜSÜ



GRAND HYATT İSTANBUL’DAN İFTAR ŞÖLENİ





Wyndham Grand İstanbul Europe Hotel; Executive Chef Sedat Özkan ve Ekibi Türk ve Osmanlı mutfağının en lezzetli örneklerinin sunulduğu Almina Restaurant’ta Ramazan Ayı boyunca iftar sofralarınıza açık büfe veya allacarte özel seçenekler sunuyor. Almina Restaurant ‘ta Ramazan’a özel Türk ve Osmanlı mutfaklarından klasikler servis edilirken, Mawi Teras’ta iftarınızı canlı Türk müziği solistleri eşliğinde açabilirsiniz. Birçok eşsiz lezzetlerin sunulduğu açık büfe iftar yemeği sınırsız meşrubat ve çay ile birlikte kişi başı 79 TL ye sizleri bekliyor... Rezervasyon: 0212 464 00 00

Eşsiz konumu ve lezzetleriyle misafirlerine her zaman en iyiyi sunan Lacivert, Ramazan ayına, özel iftar menüsü ile giriyor. Lacivert’in Executive şefi Hüseyin Ceylan ve ekibinin hazırladığı iftar menüsünü; iftariye tabağı, Antep usulü zeytinyağlı kuru patlıcan dolması ile sebzeli ve tavuklu yarma buğday çorbası, kıymalı börek, mücver, Kırklareli kuzusundan pehli, Kavılca ve siyez bulgurlu pilav veya çam sakızlı patlıcan püresi üzerinde minekop balığı oluşturuyor. Güllaç ve kaymaklı ekmek kadayıfı, bademli keşkül ve tahinli Hatay kabak tatlısı ise bu özel menüyü taçlandırıyor. Rezervasyon: 0216 413 37 53-0216 413 42 24Grand Hyatt Istanbul’un harika lezzetler sunan 34 isimli restoranı, Ramazan ayına özel zengin bir iftar menüsü hazırladı. İstanbul’un en önemli yaşam merkezlerinden Taksim’de yer alan Grand Hyatt Istanbul, konumu itibariyle şehrin içinde ama gürültüsünden uzak 34 isimli restoranıyla iftar sofralarını ayrıcalıklı bir lezzet yolculuğuna dönüştürüyor. Sevdikleriyle unutulmaz bir Ramazan deneyimi yaşamak isteyenler, 162 kişilik restoranın ferah atmosferinde, şehrin ortasına gizlenmiş bahçesinde ya da 10 kişilik özel bölümünde konuklarını ağırlayabilir. Ramazan ayı boyunca açık büfe iftarda; Osmanlı şerbetleri, meyve suları, alkolsüz içecekler, çay ve kahve ücretsiz olarak ikram ediliyor. Rezervasyon: 0212 368 12 34Ramazan’da Boğazın mavi sularının serinliğinde, 6-14-16 Haziran tarihlerinde düzenlenecek iftar yemekleri; her damak zevkine uygun özenle hazırlanan iftar menüsünün yanı sıra Altın Kızlar’ın muhteşem fasıl ziyafetiyle de renkleniyor. Sıcacık Ramazan pidesi eşliğinde leziz iftariyeliklerle başlayan iftar menüsünde çeşminigar çorbası ve fıstıklı Kayseri mantısından sonra kuzu tandır ya da hünkar beğendi ana yemek seçenekleri sunuluyor. Kesme Maraş dondurması yanında elmalı kadayıf topu da kahve eşliğinde sohbetleri tatlandırıyor. Ayrıca Sait Halim Paşa Yalısı şirketlerin kurumsal iftar organizasyonları için de özel iftar organizasyonları hazırlıyor. Rezervasyon: 0212 223 05 66Hilton İstanbul Bosphorus’un muhteşem Boğaz manzaralı restoranı Bosphorus Terrace Restaurant Ramazan’a hazır. Her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz iftar sofralarının değişmeyen adresi olmaya aday olan Hilton, özenle hazırlanan açık büfe ya da gruplar için özel olarak hazırlanan kampanyalı paketlerle sizleri Hilton kalitesinde bir Ramazan ile tanıştıracak. İstanbul’un bütün ihtişamını ayaklarınızın önüne seren Bosphorus Terrace Restaurant’ta kurulacak ve damaklarınızdan uzun süre silinmeyecek bir lezzet şöleni olan açık büfe iftar ve sınırsız meşrubat, kişi başı 135 TL olacak. Rezervasyonlarınız için: 0212 315 60 00Eski Büyükdere İskelesi, tarih kokan eşsiz bir ortamda, enfes lezzetlerle donatılmış bir iftar sofrasında, misafirlerine Ramazan coşkusunu yaşatıyor. Eski Büyükdere İskelesi’nin iftar menüsü kişiye özel iftariye tabağıyla başlıyor. İftariyelikler arasında Ramazan klasikleri bulunurken; ardından ana yemek ile beraber diğer lezzetler geliyor. Nefis iftar yemeği, helvahane tarifiyle hazırlanmış ılık irmik helvasıyla da tamamlanıyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi pidenin yanı sıra ise misafirlere limitsiz meşrubat, çay ve hazır kahve ikram ediliyor. Eski Büyükdere İskelesi’nde eşsiz bir manzara eşliğinde alınacak iftar menüsünün fiyatı 75 TL. Rezervasyon: 0212 234 36 16Birlik ve beraberliğin güçlendiği Ramazan boyunca, Four Seasons Hotel Bosphorus ve Four Seasons Hotel Sultanahmet geleneksel iftar sofralarını misafirleri ile buluşturmaya hazırlanıyor. Four Seasons Hotel Bosphorus Ramazan ayını birbirinden lezzetli yemeklere ev sahipliği yapan Aqua Restaurant’ta karşılıyor. Boğaz’a hâkim etkileyici atmosferi ile Aqua, Ramazan’a özel hazırladığı tatları fasıl eşliğinde açık büfe olarak misafirlerine sunuyor. Rezervasyon: 0212 381 40 59. Four Seasons Hotel Sultanahmet ise tarihi yarımadanın kalbinde, geleneksel tatlardan oluşan özel bir büfe ile misafirlerini ağırlıyor. Otelin huzurlu avlusunda, minareler arasında konumlanan Seasons Restaurant’ta enfes lezzetli seçenekler konukların beğenisine sunuluyor. Rezervasyon: 0212 402 31 50The Grand Tarabya’nın etkileyici manzarası ve şık atmosferiyle etkileyen restoranı The Brasserie, Ramazan ayında hazırladığı çok özel menüsüyle konuklarına keyifli bir iftar yemeği deneyimi yaşatacak. Aynı zamanda siz aileniz ve sevdiklerinizle manzaranın tadını çıkararak birbirinden lezzetli sunumlarla iftarınızı açarken, fasıl grubunun icra ettiği Türk Müziği’nin klasikleşmiş eserleri de bu güzel iftar yemeğinize eşlik edecek. Güzel bir iftar yemeğinin ardından asırlık reçeteler olarak günümüze kadar ulaşan birbirinden lezzetli Osmanlı şerbetlerini de deneyebilirsiniz. Rezervasyon: 0212 363 33 00-1375-1575Conrad İstanbul Bosphorus, Boğaz ve Tarihi Yarımada manzarasını doyasıya yaşayacağınız Manzara Restaurant’ta; birbirinden lezzetli seçeneklerin olduğu iftar menüsüyle keyifli bir Ramazan geçirmeniz için sizleri bekliyor. Türk mutfağının birbirinden güzel lezzetlerinin yer aldığı menüde zeytinyağlılardan yöresel lezzetlere, geleneksel iftariyeliklere kadar her şey en ince ayrıntısına kadar sizler için düşünüldü. Günün Osmanlı şerbeti, çay, kahve ve fıstık ezmesinin de servis edildiği Ramazan set menüsünün fiyatı içecekler dahil kişi başı 135 TL. Ayrıca iftar keyfini 30 ve üzeri arkadaş grubuyla beraber yaşamak isteyen misafirler, fiyatı kişi başı 90 TL-125 TL arasında değişen set menü seçeneklerinden dilediklerini de tercih edebiliyorlar. Rezervasyon: 0212 310 25 25Eşsiz mimarisi ve atmosferiyle Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma Boğaz üzerindeki tek saray ve otel olan Çırağan Sarayı, “Ramazan” dönemine özel Boğaz kenarında sunulan iftar yemekleri ile şehrin en görkemli ve leziz durağı olacak. Tarihi Çırağan Sarayı’nın birinci katında, muhteşem Boğaz manzarası ile Tuğra Restoran iftar sofralarını unutulamayacak bir lezzet şölenine dönüştürüyor. Ayrıca sıcak havalara denk gelen Ramazan dönemiyle iftar sofraları; İstanbul manzarası ve Çırağan Sarayı’nın ihtişamını yansıtan bahçelerinde misafirlere sunulacak. Palmiye ağaçlarının altında Boğaz gören ferahlatan konumu ile şehrin en stil sahibi ve uğrak mekanı Le Fumoir ise, iftar sonrası keyif yapmak isteyenler için yine vazgeçilmez adres. Rezervasyon: 0212 326 45 45Hyatt Regency İstanbul Ataköy, Ramazan ayı boyunca Osmanlı mutfağının muhteşem lezzetleriyle Marmara Denizi’nin muhteşem manzarasını iftar sofralarında buluşturuyor. Hyatt Regency İstanbul Ataköy, Akdeniz ve Osmanlı mutfağının geleneksel lezzetlerinden oluşan zengin iftar büfesiyle, ramazanın en güzel halini yaşamak isteyenleri davet ediyor. Ramazan ayı boyunca deniz manzaralı bahçesinde ve terasında özenle hazırlanacak sahur ve iftar menüleriyle misafirlerini ağırlayacak olan Hyatt Regency İstanbul Ataköy’ün balo salonunda unutulmaz iftar davetlerine ev sahipliği yapmak da mümkün olacak. Rezervasyon: 0212 463 13 30Crowne Plaza İstanbul-Florya Salamina Restaurant’ta deniz manzarasına karşı zengin açık büfe ile Ramazan’ı keyifle geçirebilirsiniz. Ramazan ayı boyunca açık büfe iftar ile misafirlerine geleneksel Türk mutfağının enfes lezzetlerini sunacak olan Crowne Plaza Istanbul Florya’da kişi başı iftar 90 TL. Ayrıca, özel iftar grupları için set menü seçeneklerinin yer aldığı Crowne Plaza Florya’da Salamina Restaurant’ın dışında Orca havuz başı, Sardinia etkinlik bahçesi ve Admiral balo salonunda da 100 kişiden 600 kişiye kadar iftar organizasyonlarına ev sahipliği de yapılabiliyor. Rezervasyon: 0212 463 0 500İstanbul’un zamansız oteli Pera Palace Hotel Jumeirah, Pera’nın etkileyici atmosferinde iftar keyfi yaşamak isteyenleri, seçkin menüsü ve kaliteli servisiyle Orient Terrace’ta ağırlayacak. Orient Terrace’da 27 Mayıs-24 Haziran tarihleri arasında sunulacak Ramazan’a özel iftar menüleri, Şef Arif Kemal Doğan’ın hazırladığı birbirinden özel tatlardan oluşuyor. Ayrıca, özel davet ve gruplar için de İstanbul'un incisi Pera Palace Hotel Jumeirah, 125 yıllık tecrübesi ile huzurlu, şık ve lezzetli iftar sofraları kuruyor. İster Haliç'in büyüleyici manzarası eşliğinde serin ve keyifli bir ortam sunan Orient Terrace'ta ister Türk ve Akdeniz lezzetlerinden oluşan a la carte menünün de yer aldığı Agatha Restaurant'ta iftar organizasyonlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Rezervasyon: 0212 377 40 00