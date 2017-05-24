Ramazan’da Susuzluk Nasıl Önlenebilir?

Bu yıl Ramazan ayı, Mayıs ayının sonunda denk gelecek. Dolayısı ile yılın en uzun günlerini yaşadığımız dönem.



Havaların ısınması ve günlerin uzun olması, su tüketimini de arttıran bir gerçektir. Ramazan ayının bu sene de sıcak günlere denk gelmesiyle, su tüketimi meselesi ayrı bir önem kazanmaktadır. Peki, oruç tutacakların daha az su kaybetmesi ve susamaması için neler yapması gerekir? İşte Ramazan ayında susuzluğu önleme yöntemleri…



Her şeyden önce, suyun vücuttan daha yavaş atılmasına dikkat edilmelidir. Bunun için kafeinli içeceklerden uzak durmak gerekir. Ayrıca vücuttan fazla su atan besinleri de beslenme rutininizden çıkarmanız gerekecektir.



Özellikle salam, sucuk, pastırma gibi yiyecekler sizi hem susatır hem de rahatsız eder. Bu önlemler ile birlikte bolca su ve çorba, meyve, sebze gibi su içeriği yüksek besinlerin tüketilmesinde fayda vardır.



Su kaybına neden olan dış etkenler eğer imkân varsa en aza indirilebilir. Örnek olarak terlemeye neden olacak yüksek sıcaklıklardan kaçınılmalıdır.

