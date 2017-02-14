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Reis Gıda’ya Yılın İyilik Hareketi Ödülü

Reis Gıda’ya Yılın İyilik Hareketi Ödülü

Türkiye'de artan iş ve trafik kazalarına dikkat çekmek adına sahnelenen "Kazasız Kul Olmaz" tiyatro oyunu,  Yılın İyilik Hareketi Ödülü’nü Reis Gıda’ya layık gördü.

Türkiye’de artan iş ve trafik kazalarına dikkat çekmek adına 2009 yılından bu yana araştırmaları devam ettiren oyunun yazar ve yönetmeni Zahrettin Çelik. Zihni Göktay, Şevket Çoruh, Vatan Şaşmaz gibi önemli isimlerin görev aldığı ve 81 ilde sahnelenmesi hedeflenen "Kazasız Kul Olmaz" adlı tiyatro oyunu Yılın İyilik Hareketi Ödülü’nü Reis Gıda’ya layık gördü.  Ödül, bizzat Zahrettin Çelik tarafından Sn. Mehmet Reis’e takdim edildi.
 
Mehmet Reis: "İlklere İmza Atmak Önemlidir."
 
Ödülü Reis Gıda adına alan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, çok mutlu olduğunu söyleyerek; "Bu tarz projelerin yaygınlaşmasını, topluma trafik ve iş kazalarının azalması ile alakalı sorunların sahnede aktarılmasını çok önemsiyoruz. Ayrıca Reis Gıda yönetimi olarak, gerek okullar gerek sosyal farkındalık projeleri olsun elimizden geldiğince desteklemeye gayret ediyoruz. İlklere İmza atmak önemlidir. Kazasız Kul Olmaz projesine, bir nebze de olsa kazaların azalmasına vesile olabildiysek ne mutlu bize..." dedi.
 
 


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