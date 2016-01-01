Ancak bazen kombinlediğimiz parçalardan birbirlerine uyduramadıklarımız oluyor, bu ayakkabı bu kıyafete uydu mu ya da bu çanta bu ceketle gider mi gibi problemlerle de karşı karşıya kalıyoruz. Etkileyici bir görünüm ve şıklık için renklerin uyumu bu noktada oldukça önemlidir. Hangi mevsim olursa olsun, hava nasıl olursa olsun renklerin birbirleriyle uyum halinde olması ciddi bir yetenek ister.



Bu yazımızda da sizlere hangi renk, hangi renkle uyum içinde bulunuyor birkaç tüyo vereceğiz…



Kombinlerin baş tacı yeşil ve kombin edebileceğiniz renkler…



Klasik pastel renkler de birbirleriyle oldukça güzel bir uyum sergiliyor.Açık ve koyu mavinin bu tonları ile de hoş kombinler oluşturmanız mümkün.Lila ve yeşil kombini…Açık pembenin koyu maviyle uyumu…Vazgeçilmez bordo ve ona uygun olan renk skalası.Parlak sarı renkteki parçalarınızla uygun olan renkler…Lacivert ve bejin harika uyumu.Dinlendirici açık mavi ve ona uygun tonlar…Vişneçürüğünün koyu tonları…Açık maviyi bu renklerle hareketlendirmeniz mükemmel olacak.Siyah ve kırmızının klasikleşmiş uyumu…