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Renklerin Uyumu

Renklerin Uyumu

Her zaman şık görünmek ve tarz olmak istediğimiz bir gerçek.

Ancak bazen kombinlediğimiz parçalardan birbirlerine uyduramadıklarımız oluyor, bu ayakkabı bu kıyafete uydu mu ya da bu çanta bu ceketle gider mi gibi problemlerle de karşı karşıya kalıyoruz. Etkileyici bir görünüm ve şıklık için renklerin uyumu bu noktada oldukça önemlidir. Hangi mevsim olursa olsun, hava nasıl olursa olsun renklerin birbirleriyle uyum halinde olması ciddi bir yetenek ister.
 
Bu yazımızda da sizlere hangi renk, hangi renkle uyum içinde bulunuyor birkaç tüyo vereceğiz…
 
Kombinlerin baş tacı yeşil ve kombin edebileceğiniz renkler…
 

yeşil renkle kombin

Klasik pastel renkler de birbirleriyle oldukça güzel bir uyum sergiliyor.
 

Açık ve koyu mavinin bu tonları ile de hoş kombinler oluşturmanız mümkün.
 
mavi kombin

Lila ve yeşil kombini…
 
lila renk kombin

Açık pembenin koyu maviyle uyumu…
 
moda stil renk kombini

Vazgeçilmez bordo ve ona uygun olan renk skalası.
 
bordo kombini

Parlak sarı renkteki parçalarınızla uygun olan renkler…
 
sarı renk kombini

Lacivert ve bejin harika uyumu.
 
lacivert kombini

Dinlendirici açık mavi ve ona uygun tonlar…
 
mavi kombin

Vişneçürüğünün koyu tonları…
 
renk kombinleri
 
Açık maviyi bu renklerle hareketlendirmeniz mükemmel olacak.
 
bebe mavisi kombini

Siyah ve kırmızının klasikleşmiş uyumu…
 
kırmızı renk kombini

 

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