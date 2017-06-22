Rihanna’dan Parlak Bir Koleksiyon
Altına imzasını attığı her işi başarıya ulaştıran Rihanna, yepyeni bir iş birliği ile modaseverlerin karşısına çıkıyor.
Daha önce iki kez iş birliğine gittiği Manolo Blahnik ile 3. ve son kez bir araya gelen şarkıcı, kendine özgü stilini ayakkabı tasarımlarında da göstermiş.
Birçok markanın ortak çalışmalar yapmak için sıraya girdiği Rihanna, koleksiyonuna “So Stoned” adını vermiş. 6 Temmuz’da satışa çıkacak olan ayakkabılar; Swarovski taşlarla bezeli. 4 parçadan oluşan kolesiyonda, hem ayakkabı hem de terlik yer alıyor.
Rihanna’nın 'Wild Thoughts' klibinde görülen sandaletlerin ismi 'Poison Ivy', stilettolar 'Bajan Princess' , dğier parçalara ise 'Purple Chalice' ve 'Spice' adı verilmiş. Sizin favoriniz hangisi?
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