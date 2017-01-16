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Risk Almayı Sevmiyorsanız: "Ton Sür Ton"

Risk Almayı Sevmiyorsanız: "Ton Sür Ton"

Sabah yine dolabınızın önünde ‘ne giyeceğim’ sorunu ile karşı karşıya kaldığınız bir anda, tüm renk kombinleri bir kenara bırakın ve aklınızda sadece tek bir renk kalsın.

Aklınızdaki rengin farklı tonlarını bir arada giyerek renkli moda dünyasına en risksiz şekilde adım atmaya ne dersiniz? İşte ''ton sür ton'' dediğimiz aynı rengin farklı tonlarını bir arada kullanma sanatı ile hem sakin hem de sofistike bir görüntüye imza atabilirsiniz.

“Ton Sür Ton’’, Fransızcadan dilimize yerleşmiş bir kelime.  En basit hali ile aynı rengin farklı tonlarının bir arada kullanılması olarak anlaya biliriz. Aklınızda tek bir renk düşünün ve o rengin tüm tonlarını gözünüzde canlandırın. İşte aynı rengin farklı tonlarından en az üç tanesini üzerinizde kullandığınız anda siz de ton sür ton bir kombin elde etmiş oluyorsunuz.

Moda dünyasında “Ton Sür Ton’’ uygulamasının en çok yapıldığı renkler kahvenin tonlarıdır. Sütlü kahve-koyu kahve-taba- devetüyü rengi kombinasyonları moda dünyasının en sevdiği ton-sür-ton uygulaması. Kahve ve tonları haricinde grinin bin bir çeşit tonu, sarı ve tonları da sokak modasını ele geçiren renkler arasında.  2017 yılının rengi olan yeşil renk de bu sezon ton-sür-ton uygulamaları arasında üst sıralarda yer alacak gibi.
 

2017 trendi ton sür ton
 
2017 trendi ton sür ton
 
2017 trendi ton sür ton
Valentino İlkbahar/Yaz 2017
 
2017 trendi ton sür ton
Joseph Resort 2017
 
2017 trendi ton sür ton
 
2017 trendi ton sür ton
Joseph Resort 2017
 
2017 trendi ton sür ton
Valentino İlkbahar/Yaz 2017
 
2017 trendi ton sür ton
Balenciaga İlkbahar/Yaz 2017
 
2017 trendi ton sür ton
Céline İlkbahar/Yaz 2017
 
2017 trendi ton sür ton
Loewe İlkbahar/Yaz 2017
 
2017 trendi ton sür ton
Hermés Resort 2017
 


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