Risk Almayı Sevmiyorsanız: "Ton Sür Ton"

Aklınızdaki rengin farklı tonlarını bir arada giyerek renkli moda dünyasına en risksiz şekilde adım atmaya ne dersiniz? İşte ''ton sür ton'' dediğimiz aynı rengin farklı tonlarını bir arada kullanma sanatı ile hem sakin hem de sofistike bir görüntüye imza atabilirsiniz.



“Ton Sür Ton’’, Fransızcadan dilimize yerleşmiş bir kelime. En basit hali ile aynı rengin farklı tonlarının bir arada kullanılması olarak anlaya biliriz. Aklınızda tek bir renk düşünün ve o rengin tüm tonlarını gözünüzde canlandırın. İşte aynı rengin farklı tonlarından en az üç tanesini üzerinizde kullandığınız anda siz de ton sür ton bir kombin elde etmiş oluyorsunuz.



Moda dünyasında “Ton Sür Ton’’ uygulamasının en çok yapıldığı renkler kahvenin tonlarıdır. Sütlü kahve-koyu kahve-taba- devetüyü rengi kombinasyonları moda dünyasının en sevdiği ton-sür-ton uygulaması. Kahve ve tonları haricinde grinin bin bir çeşit tonu, sarı ve tonları da sokak modasını ele geçiren renkler arasında. 2017 yılının rengi olan yeşil renk de bu sezon ton-sür-ton uygulamaları arasında üst sıralarda yer alacak gibi.



Valentino İlkbahar/Yaz 2017

Joseph Resort 2017

Joseph Resort 2017

Valentino İlkbahar/Yaz 2017

Balenciaga İlkbahar/Yaz 2017

Céline İlkbahar/Yaz 2017

Loewe İlkbahar/Yaz 2017

Hermés Resort 2017