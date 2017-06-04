Roger Ballen, Retrospektif İle İstanbul Modern’de!

İstanbul Modern bu kez de Amerika doğumlu, Güney Afrikalı sanatçı Roger Ballen’ı misafir ediyor. İlk dönem çalışmalarında belgesel fotoğrafçılığı geleneğini takip eden Ballen, zamanla kendisinin “ballenesk” diye nitelendirdiği farklı ve eşsiz üslubunu geliştirdi. Yapıtlarında çizim, resim, kolaj ve heykel tekniklerinden de yararlanan sanatçı; sıkı disiplinin yanında fotoğraf köklerine derinden bağlı, yeni bir estetik meydana çıkardı.



Küratörlüğünü Demet Yıldız’ın yaptığı sergi, sanatçının 1980’lerden itibaren yaptığı üretimlerinin izini sürmeyi amaçlıyor.



28 Aralık Çarşamba günü başlayacak olan sergi, 4 Haziran 2017’ye kadar ziyaret edilebilecek. Retrospektif’i, pazartesi günü hariç her gün 10:00-18:00 (Perşembe 10:00-20:00) saatleri arasında gezilebilirsiniz.

