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Romantik Bahar

Romantik Bahar

AYSHA Dergi Mart Sayısında Bu Ay

Tropik desenler, kurtarıcı trençkotlar, bahar renkleri, eşarp, ayakkabı, stil önerileri ve daha fazlası...

Moda Tasarımcısı Dilek Hanif ile çok özel...

2017 İlkbahar-Yaz trendleri ile baharı müjdeleyen moda çekiminden kareler...

Bu masalın kahramanı sensin! Gelinlik ve abiyeler, en iyi düğün mekanları, balayı rotaları, çeyiz hazırlıkları, gelin-damat bakımı... 2017 Düğün Modası’na dair tüm detaylar...

Gazeteci- Yazar Sevil Nuriyeva ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel… Doğu coğrafyasında kadın olmak…

Dr. Ender Saraç’ın kaleminden, en eski ve en etkili tamamlayıcı tıp yöntemi;  “Hacamat”
Sağlıklı ayak ve bacakların yolu, bakımdan geçiyor. Ayak ve bacak sağlığı ve bakımı için uygulanan yeni yöntemler ve en yeni ayak-bacak bakım ürünleri...

Hepsi ve daha fazlası Aysha Dergi’de... AYSHA Dergi Mart sayısı; bayilerde.


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