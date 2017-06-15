Rüyanın Gerçeğe Dönüştüğü Yer: Sheraton Grand İstanbul Ataşehir

Starwood’un Anadolu Yakası’ndaki ilk 5 yıldızlı oteli Sheraton Grand İstanbul Ataşehir, yüksek teknolojiye sahip, gün ışığı alan, kolonsuz, yüksek tavanlı, 1084 metrekare balo salonu ve konforlu odaları ile rüya gibi düğünlere ev sahipliği yapıyor.Anadolu Yakası’nın standartlarını yükselten Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’in 1000 metrekarelik açık teras alanı ise yaz düğünlerini tercih edecek olan çiftlerin en unutulmaz gecesini kusursuz bir atmosfer eşliğinde geçirmesi için farklı bir alternatif oluyor.Gelin ve damada özel balayı süitinde konaklama, ertesi gün City Brasserie'de 2 kişilik zengin açık büfe kahvaltı ikramı, aileler için 2 adet günlük hazırlık odası, gelin ve damada özel, SPA&Fitness hizmetlerinden özel indirimlerle faydalanma imkanı gibi hizmetler sunan Sheraton Grand İstanbul Ataşehir, damak zevkinize uygun ve harika sunumlarla hazırlanan alternatifli menüleri, modern çizgilerle dizayn edilmiş balo salonu ve yasemin kokuları ile bezenmiş terası ile ”efsane aşkların” imzalarına şahitlik etmek için sizleri bekliyor.