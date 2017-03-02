Sabri Ülker Vakfı, Mercury Excellence Awards’ta Gümüş “Mercury” Ödülünü Kazandı

Türkiye’nin beslenme ve sağlıklı yaşam alanında faaliyet gösteren öncü kuruluşlarından Sabri Ülker Vakfı, bu yıl 30.’su düzenlenen “Mercury Excellence Awards” yarışmasında “Video-DVD Online” kategorisi altında “Toplumsal Farkındalık Kampanyası” dalında “Yemekte Denge” projesi ile “Silver Mercury” ödülüne layık görüldü.



Sabri Ülker Vakfı’nın Millî Eğitim Bakanlığı ile beraber yürüttüğü “Yemekte Denge Projesi”, bu kategori ve dalda Türkiye’ye ödül kazandıran tek çalışma oldu.



1987'de ABD’de, uluslararası alanda iletişim sanatı ve bilimini geliştirmek amacıyla kurulan ve dünyanın tek bağımsız ödül organizasyonu olan MerComm'un; reklam, PR, kamu ilişkileri ve kurumsal iletişim projelerini ödüllendirdiği Mercury Excellence Awards bu yıl 30. kez düzenlendi.



60 ülkenin katıldığı yenilikçi, orijinal, stratejik ve yaratıcı iletişim çalışmalarının ödüllendirildiği “Mercury Excellence Awards”ta, Sabri Ülker Vakfı’nın iletişim çalışmalarını Excel İletişim ve Algı Yönetimi ile birlikte yürüttüğü “Yemekte Denge Eğitim Projesi”, Türkiye’de “Video-DVD Online” kategorisi altında “Toplumsal Farkındalık Kampanyası” dalında “Silver Mercury” ödülü kazanan tek çalışma oldu.



Yemekte Denge Eğitim Projesi 1 Milyonu Aşkın Çocuk, Ebeveyn ve Öğretmene Ulaştı



Toplumun gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam alanında güncel, güvenilir ve bilimsel bilgiye ulaşması için çalışmalar yürüten Sabri Ülker Vakfı, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı ile beraber başlattığı Yemekte Denge Eğitim Projesi ile çocuklara dengeli beslenmeyi öğreterek, sağlıklı ve zinde nesiller yetiştirmek adına yola çıktı. Beslenme bilimine ilişkin en güncel bilgiler ışığında çocuklara “Her şeyi yiyebilirsin, tek yapman gereken dengeyi nasıl kuracağını öğrenmek” mesajı vererek, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının aşılandığı Yemekte Denge Eğitim Projesi, bu bilgilerin çocuklara ulaşabilmesi için ebeveynler ve öğretmenlerle birlikte hareket ediyor.



Sabri Ülker Vakfı tarafından ebeveynler üzerinde de farkındalık yaratarak çocukların beslenme alışkanlığında davranış değişikliği oluşturabilmek ve beslenme alanında kültürel bir dönüşüm başlatmak amacıyla yürütülen “Yemekte Denge Eğitim Projesi” ile 2011’den bu yana 1 milyonu aşkın öğrenci, öğretmen ve ebeveyne ulaşıldı.



