‘Saç Bakımına Zamanım Yok!’ Diyenlere

Modern hayatın yoğun temposunda kendinize ve saçlarınıza bakım yapmak için ayıracak uzun saatleriniz yoksa ve aynaya baktığınız her an saçlarınızın durumu içinizi acıtıyorsa, bu yazıda sizin için pratik bakım önerilerini sıraladık.



Siz de yazımızdaki önerilere göz atarak uzun saatler alan bakımlar yapmak yerine kısa sürede bakımlı saçlara sahip olabilirsiniz.



Mucize yağ: Hindistan Cevizi Yağı

Saçlarınızın biraz bakıma ihtiyacı varsa kısa sürede saçlarınızı toparlayacak mükemmel bir yağ biliyoruz: Hindistan cevizi yağı. Haftada bir kez saçlarınıza Hindistan cevizi yağı uygulayarak mümkün olduğu süre kadar saçınızda bekletin ve ardından durulayın.



Tarak Seçimi

Tarak deyip geçmeyin! Saçınızı tararken plastik yerine tahta bir tarak kullanmanız, hem saç diplerinizde kan dolaşımını arttıracak hem de saçlarınızın kırılmasına engel olacak.



Saçlarınızı Sıcak Su İle Yıkamayın

Saçlarınızı yıkarken sıcak su kullanmaktan mümkün olduğu kadar kaçınmalısınız. Saçlarınızı ılık hatta mümkünse soğuk suyla yıkamak, saçlarınızın daha sağlıklı ve parlak gözükmesini sağlayacak.



Saç Diplerine Yapılan Masaj

Her zaman duyduğumuz saç diplerine masaj yapmak meselesi, aslında saç bakımı için en temel noktalardan birisidir. Saçlarınızı şampuanlarken saç diplerinize düzenli masaj yaparak kan dolaşımını hızlandırabilir ve saçınızın daha da sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz.



Yüksek Isıya Hayır!

Saçlarınızı yüksek ısılı işlemlerden uzak tutarak sağlıklı görünüm için en iyi adımı atmış olursunuz. Eğer saçlarınız ısıya maruz kalacaksa da ısı işleminden önce saçlarınıza ısıya karşı koruyucu spreyler uygulamanız gerekir.