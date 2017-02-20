Saçın İhtiyacına Göre Bakım Reçetesi Şart

Ahmet Çoban, Aysha okuyucuları için saç bakım tüyoları, saçlarda son trendleri, yapılması gereken takviyeleri, ve hava almayan saçlara özel önerilerini paylaştı.





İyi Bir Saç Bakımı Nasıl Olmalı?



Garage Hair Repair Studio olarak ancak sağlıklı ve bakımlı saçların güzel görünebileceğini düşünüyoruz. Bakımla desteklenmeyen uygulamalar asla aynı etkiyi yaratmıyor. Biz kendi salonlarımızda renklendirme, fön, kesim gibi tüm işlemler öncesinde mutlaka kendi markamız olan Garage Organics ürünleriyle, saçın özel ihtiyaçlarına yönelik (kişiye özel düşünülmüş) bakım uyguluyoruz. Müşterilerimize de, tercihen organik sertifikalı saç bakım ürünleri ile bu bakımı evlerinde de sürdürmelerini önemle tavsiye ediyoruz. Böylece hem renklendirme işlemleri daha uzun ömürlü oluyor, hem saç daha sağlıklı uzuyor ve bakımla parlıyor.





Mevsim Geçişlerinde E Vitamin Takviyesi



Eğer saçınızın ihtiyaçlarına göre bir bakım reçetesini düzenli olarak uyguluyorsanız mevsim geçişlerini kafanıza pek de dert etmenize gerek yok. Saçlarınız bu değişimlerden biraz etkilense de kalıcı bir hasar yaşamazsınız. Ayrıca bu dönemde tüm vücut gibi saçların da özellikle E vitamini gibi besin takviyelerine ihtiyacı oluyor.



Kapalı Kalan Saçlar İçin Bakım Önerileri



Saçların kapalı kalmasında yaşanan en önemli problem, az oksijen alımı nedeni ile sağlığın azalması ve böylece parlaklığını kaybetmesi. Bir de aşırı yağlanma...



Bu iki problemi de aşmak için Garage Organics’in sertfikalı doğal formüllerinden destek alabilirsiniz. Köklerdeki yağlanma sorunu için Aloe Gel öneririm. Ürünün içeriğinde %98.2 oranda saf ve organik tarım Aloe Vera bulunuyor. Aloe Vera yağlanmayı giderir, köklerin açılmasını ve nefes almasını sağlar. Aynı zamanda yağlanmayı da çok yavaşlatır. Aloe Vera bazlı Garage Organics Şampuan ile yıkandıktan sonra, saçlarınız hafif nemliyken saç köklerinize ve kafa derinize masaj yaparak Aloe Gel kullanmanızı öneririm. Anında ferahlık verir. Durulamanıza gerek yok. Aynı zamanda saç köklerindeki elektriklenmeyi ve kabarmayı da alır. Saç köklerinde ve kafa derisinde egzama, kaşıntı, kepeklenme, alerji, sedef gibi problemlerin de yatışmasına yardımcı olur.



Yeni Trend; Saç Balmları



Saç uçlarında ise uygulanan açma/ boyama, ısı bazlı işlemlerden dolayı aşırı kuruma ve buna bağlı olarak kırıklar oluyor. Benim önerim, içerisinde şifalı bitkilerin olduğu serum ve yeni trend olan saç balmlarıyla düzenli maske yapmaları. Garage Organics Hair Serum’da bulunan yoğun Hindistan cevizi yağı saçı besliyor, argan ve shea butter da hasarları onararak sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor. Avokado ise saç köklerini güçlendiriyor, parlaklığını yeniden kazandırıyor. Yeni yeni dünyada trend olmaya başlayan saç balmımız Garage Organics Hair Balm ise içindeki tiare bitkisi ile tek tek saç uçlarını onarır, omega 9 yoğunluklu saf ayçiçek yağı ile kırılmasını engeller.



