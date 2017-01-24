Saçlarınıza Doğal Deniz Dalgası Modeli Nasıl Yapılır?

Makyaj dünyasında etkisini gösteren bu hava, saç modellerine de yansıyarak saçlarda doğal gözüken dalgaların popüler olmasını sağladı. Özellikle denizden çıktıktan sonra saçlarımızda oluşan doğal dalgalar ise bu trendi yansıtan ve en sevdiğimiz saç modellerinden birisi. Peki, kış aylarında denizden çıkmış gibi gözüken doğal dalgaları saçlarımıza nasıl yapacağız? İşte kış mevsiminde olsak da saçlara doğal deniz dalgası yapmanızın ipuçları…



İhtiyacınız olan tek şey: deniz tuzu spreyi

Denizden çıkmış gibi gözüken doğal dalgaları saçınıza yapmak istiyorsanız ihtiyacınız olan temel şey deniz tuzu spreyidir. Saçlarınızı yıkayıp taradıktan sonra, deniz tuzu spreyini özellikle saç diplerinize gelmemesine dikkat ederek saçınıza sıkın. Devamında saçlarınızı kıvırarak toplayın ve ister saç mandalları ile isterseniz de tel tokalar ile tutturun. Bu işlem saçlarınızda doğal deniz dalgası formunun oluşmasında yardımcı olacak. Saçlarınızı belirli bir süre bu şekilde bırakın. Eğer hızlı bir işlem yapmak istiyorsanız, kıvırdığınız saçlarınızı saç kurutma makinesi ile kurutarak ısı ile şekil verebilirsiniz.

