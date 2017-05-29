Saçlarınızı Yaz Güneşinden Koruyun!

Bu nedenle yaz sezonuyla beraber saçlarınızın nem dengesini düzenleyen daha yoğun bir bakım uygulamalısınız. Özellikle saçlarınız boya, renk açma gibi işlemlere tabi tutuluyorsa canlılığını korumak önemlidir.



Uygulayacağınız yoğun nemlendirici serum maskeleri ile yaz aylarında saçınızın gücünü yeniden kazandırabilirsiniz. Garage Organics Hair Repair serisinde bulunan Hair Serum, içeriğindeki yoğun Hindistan cevizi yağı ile saçı besler, gelişimini destekler ve kolay şekil almasını sağlarken kepeğe de engel olur. Tamamen organik olan, COSMOS ORGANIC sertifikalı bu saç serumunun formülünde ayrıca kuru ve hasar görmüş saçları nemlendiren Shea Butter ve Argan özleri, saç uzamasını destekleyen Jojoba, saç köklerini kuvvetlendiren Avocado ve adaçayının yanı sıra saç tellerini tedavi eden Tiare bitkisi bulunmaktadır. Güneşe çıkmadan önce kuru saçın orta kısımlarından uçlarına doğru saç serumunu uygulayın. Bu serumu gün boyu deniz ve havuz banyosundan sonra ihtiyacınıza göre tekrarlayabilirsiniz.Saçlarınızın en narin ve kırılmaya yatkın kısımları uçlarıdır. Özellikle uzun saçlarda uç bölgeler daha az beslenir ve yıpratıcı etkenlere açık olur. Bu nedenle saç uçlarınızı bal mumu kıvamındaki, yağlandırmayan Hair Balm ile besleyebilirsiniz. Hair Balm ayrıca kuruyup, elektriklenmeye açık olan saç cinsleri için şekillendirici olarak da yaz boyunca tercih edilebilir. Hair Balm içerisinde bulunan zengin Omega 9 kaynağı ayçiçeği yağı ile saçlarınızın doğal dalgasını düzenler, Shea Butter ve Hindistan cevizi ile yıpranmış saç tellerini yatıştırır, gün boyu besleyerek bakımın devam etmesini sağlar. Formülünde bulunan Ylang Ylang ile saç uzamasını destekler.Yaz aylarında tüm cildinizin olduğu gibi saç deriniz de güneşin zararlı ışınlarına maruz kalır ve zarar görür. Bu hassas bölgenin güneş sonrası bakımını sağlamak ve kuruyarak pul pul dökülmesini engellemek için banyo öncesinde Garage Organics’in %98.2 saflıktaki Aloe Vera içeriğiyle şifa kaynağı Aloe Gel’iyle saç köklerinize masaj yapabilirsiniz. Aloe Gel sayesinde hem kafa derisinde hücre yenilenmesini sağlayarak güneşten aldığı hasarı tamir edebilir hem de saç köklerinizin güçlenmesini sağlarsınız.Yaz aylarında saçlarımızı çok daha fazla yıkarız. Bu nedenle daha yumuşak formüle edilmiş, doğal içerikli şampuanlar kullanarak fazladan kuruyarak yıpranmasını önleyebiliriz. Sülfat ve silikon gibi kimyasallar barındırmayan Garage Organics Hair Repair Şampuan saçlarınızı yormadan nazikçe temizler. Bu şampuanı tüm aileniz için de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.Yaz aylarından saçlarınızı ve saç derinizi güneşin yıpratıcı etkilerinden korumak için şapka ve eşarp kullanmaya dikkat edin. Ayrıca jöle, saç spreyi, saç köpüğü gibi kimyasal içerikli şekillendirici ürünlerden uzak duymakta fayda var. Deniz ve havuz gibi saçı yıpratan ve kurutan etkenlerin hasarlarını azaltmak için saçlarınızı sudan çıktıktan sonra mutlaka tuzlu ve klorlu sulardan arındırmaya özen gösterin. Eğer yaz aylarında saçlarınızı taramakta ve uç kısımlarını açmakta zorlanıyorsanız Garage Studio’nun yeni ve gözde formüllerinden Garage Leave In Treatment Sprey’i deneyebilirsiniz. Havlu ile kurulanmış ıslak saç uçlarına ürünü sıkıp kolayca tarayabilir ve sonradan ısı ile şekillendirecekseniz bu koyucu sprey sayesinde saç uçlarınızı hasardan koruyabilirsiniz, doğal formülü ile gün boyu tekrarlanmaya müsaittir.