Saçlarınızın Hızlı Yağlanmasına Engel Olabilirsiniz

Saçınıza çok sık dokunmayın!

Tıpkı yüzünüzü çok sık ellediğinizde yüzünüz daha çok yağlandığı gibi; saçınızla durmadan oynamak da parmak uçlarınızdaki yağları saç tellerinize ve köküne geçirir. Bu durumda saçlarınız daha hızlı yağlanır.



Saçı çok sık yıkamak

Saçlarınız yağlı ise bu görüntüden kurtulmak için çareyi her gün saç yıkamakta bulabilirsiniz ancak yanlış yoldasınız! Saçınızı her gün şampuanlamak saçınızın doğal yağ dengesini bozar ve saçınız daha fazla yağ üretmeye başlar.



Saç kremi

Yağlı saç tipine sahip olanlar banyo esnasında şampuandan sonra saç tipine uygun olmayan saç kremleri kullanırlarsa; bu durum saçta ağırlık yapabilir. Saç kremini tam durulamamak da saçı çabuk yağlandıran durumlardan birisine örnektir.



Saçı çok taramak

Saçı çok taramak aynı çok yıkamak durumunda olduğu gibi yağ üretimini harekete geçirir.



Yanlış ürünler

Yağlı saç tipine sahip bir kişinin saç tipi ile uygun olmayan ürünler kullanması saçının daha hızlı bir şekilde yağlanmasına neden olabilir. Çok hızlı yağlanan saçlara sahip kişilere önerimiz hafif formüllü ürünleri tercih etmelerinden yana olacaktır.

