  1. Anasayfa
  2. Saçlarınızın Hızlı Yağlanmasına Engel Olabilirsiniz
Saçlarınızın Hızlı Yağlanmasına Engel Olabilirsiniz

Saçlarınızın Hızlı Yağlanmasına Engel Olabilirsiniz

Saçlarınızın yağlanmasını engellemek istiyorsanız, uzak durmanız gereken durumlar…

Saçınıza çok sık dokunmayın!
Tıpkı yüzünüzü çok sık ellediğinizde yüzünüz daha çok yağlandığı gibi; saçınızla durmadan oynamak da parmak uçlarınızdaki yağları saç tellerinize ve köküne geçirir. Bu durumda saçlarınız daha hızlı yağlanır.

Saçı çok sık yıkamak
Saçlarınız yağlı ise bu görüntüden kurtulmak için çareyi her gün saç yıkamakta bulabilirsiniz ancak yanlış yoldasınız! Saçınızı her gün şampuanlamak saçınızın doğal yağ dengesini bozar ve saçınız daha fazla yağ üretmeye başlar.

Saç kremi
Yağlı saç tipine sahip olanlar banyo esnasında şampuandan sonra saç tipine uygun olmayan saç kremleri kullanırlarsa; bu durum saçta ağırlık yapabilir. Saç kremini tam durulamamak da saçı çabuk yağlandıran durumlardan birisine örnektir.

Saçı çok taramak
Saçı çok taramak aynı çok yıkamak durumunda olduğu gibi yağ üretimini harekete geçirir.

Yanlış ürünler
Yağlı saç tipine sahip bir kişinin saç tipi ile uygun olmayan ürünler kullanması saçının daha hızlı bir şekilde yağlanmasına neden olabilir. Çok hızlı yağlanan saçlara sahip kişilere önerimiz hafif formüllü ürünleri tercih etmelerinden yana olacaktır.
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...muhafazakar moda, saglik, kadin, dekorasyon, bebek, tatil, güzellik ve giyim

Yasam & Stil

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.