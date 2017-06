Sadelik, Lüks ve Zarafetin Yeni Tanımı: Club Privé by Rixos

İlk olarak 27 Nisan’da Göcek ve Belek’te faaliyete geçen Club Privé by Rixos, konuklarına tüm konfor ve lüks detayların düşünüldüğü, geniş yaşam alanları ve üstün hizmet kalitesiyle ayrıcalıklı bir tatil deneyimi sunuyor.



Sayısız koyların, irili ufaklı adaların ve turkuaz mavisi suların ortasında tatil ve deniz tutkunları için aranan tüm özellikleri bünyesinde barındıran Club Privé by Rixos Göcek’te 3 ayrı tipte toplam 14 villa yer alıyor. Ayrıca Club Privé by Rixos Göcek’te her villaya ait özel havuz, teras, villaların hemen önünde konumlanan özel plaj ve butler hizmeti bulunuyor.



Doğası ve iklimiyle dünyanın önemli tatil lokasyonlarından birinde yer alan Club Privé By Rixos Belek’te ise 3 ayrı tipte 38 villa yer alıyor. Club Privé By Rixos Belek’in en özel villası olan Paris Residence’ın kendine ait iç ve dış mekan havuzu, plajda yer alan beach house’u ve özel butler hizmeti bulunuyor. Villa Privé’ler misafirlerine özel havuz ve teras, plajda kendilerine özel pavilyon ve özel butler hizmeti sunuyor. Club Villa’lar ise direk ortak havuza erişim, plajda özel pavilyon ve ücretli yararlanabilecekleri butler hizmeti ile misafirlerini ağırlıyor. Konuklar için golf ve The Land of Legend Theme Park’a ücretsiz transfer, ücretsiz giriş ve özel ayrıcalıklar da sunuluyor.Club Privé by Rixos Göcek ve Belek’te kahvaltıda sunulan ve organik ürünlerden oluşan yerel tatlardan ev yapımı hamur işlerine kadar birçok farklı lezzet misafirleri beklerken; öğle ve akşam yemeklerinde doğayla baş başa keyifli bir ortamda, aperatifler, ızgaralar ve geniş içecek seçenekleri À la carte menüde yer alıyor. Club House ve The Beach Lounge’ta yemeklerin tümü, Club Privé by Rixos’un hünerli şefleri tarafından hazırlanıyor.Club Privé by Rixos‘un özel barlarında birbirinden lezzetli içeceklerde kullanılan baharatların tamamı, sebzelerin ise büyük çoğunluğu kendi özel bahçesinde yetiştirilen organik ürünlerden oluşuyor. Misafirlerin önünde bıçak kullanmadan kesilen sebze ve baharatlar ‘tarladan sofraya’ felsefesiyle özel olarak sunuluyor.Konuklar, Club Privé by Rixos‘ta geçirdikleri süre boyunca kendileriyle özel olarak ilgilenecek personel sayesinde villalarında bir masaj rezervasyonu yaptırmak, yat veya helikopter kiralamak ya da deneyimli şef eşliğinde özel bir yemek ya da menü hazırlamak gibi tüm randevu ve taleplerinde özel hizmet alabiliyor.Doğanın kalbinde, muhteşem bir atmosferle iç içe bir tatil imkanı sunan Club Privé by Rixos’ta misafirler, ilave talepleri ile kendi paketlerini özelleştirebiliyor, konforu kendi talepleri doğrultusunda şekillendirebiliyor. Club Privé by Rixos, hayvan dostu konseptiyle misafirlerine kedi ve köpekleriyle birlikte tatil yapma olanağı da sunuyor.Konuklarına her zaman en iyi hizmetin sunan, konfor ve lüksün detaylarda hayat bulduğu Club Privé by Rixos 2018 yılında Bodrum’da, 2020 yılında da yurt dışında iki farklı ve özel lokasyonda hizmet vermeye başlayacak.