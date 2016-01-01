Sağım Solum Ekose!

Çizgi, puantiye ve pötikarelerden sonra kış mevsiminin en sıcak en ‘daimi’ trendi ekoseler, her markada farklı bütçelerde karşımıza çıkıyor.



Sezonda yükselişini sürdüren ekose, sokak stiline de kolayca uyarlanmasından dolayı birçok blogger ve modaseverin radarına girmiş durumda. Koleksiyonlardaki farklı renk ve boyutlardaki ekoseler ile stil oyunları yapabilir, kombinlerinize renk katabilirsiniz.



Paltolardan gömleklere, eteklerden elbiselere, şallardandesenli çantalara kadar geniş bir yelpazaede bulabileceğiniz ekoseler; soğuk ve kapalı havalara âdeta baş kaldırıyor. İster spor ister şık isterseniz de kolej stilini yakalayabileceğiniz ekose trendini, kombinlerinizde uygulamanız hiç de zor değil!gömlekler hemen hemen her yıl koleksiyonlarda yerini alıyor. Hem günü kurtarmanıza hem de cool görünmenize yardımcı olan bu gömlekler, olmazsa olmaz parçalardan.Kabanlarda karşımıza çıkanise şık bir stilin anahtar parçası görevinde şüphesiz. Pelerinler, paltolar, trençkotlar ve ceketlerle beraber dış giyimde ekose; size oldukça yardımcı olacak.Kış ruhuna uygun ekose, kötüye giden havalarla beraber giyilmesi zorlaşan etek ve elbiselerde de bizimle. Sokak stilinde de ofis hayatında da kolaylıkla kullanılabilecek bu parçalarla hem soğuktan korunun hem de şık olun.Her parçada karşımıza çıkan, yükselişini aksesuarlarda da gösteriyor. Eşarp, şal ve atkılarda ekose deseni; stilinize ufak bir dokunuş yaparak katkıda bulunuyor.