Sağlığımız İçin Bu Mineral Çok Önemli

Peki, kalsiyum mineralini yeterince tanıyor musunuz? İşte kalsiyum ile ilgili doğru bilinen yanlışlar…



Kalsiyum sadece süt ve süt ürünlerinden mi alınır?



Kalsiyum denildiğinde akla gelen ilk besinler süt ve süt ürünleridir. Küçüklüğümüzden beri kemiklerin için süt iç diyen ve elimize bir bardak süt tutuşturan annelerimizden gelen bu algı, gayet doğru. Süt ürünleri yüksek miktarda kalsiyum minerali içerir. Ancak kalsiyum minerali sadece süt ürünlerinde bulunmaz, sebzeler de kalsiyum açısından oldukça zengindir. Özellikle lahana, ıspanak, brokoli, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler yüksek miktarda kalsiyum içerir.



Anne karnında bir bebek kalsiyuma ihtiyaç duyar mı?



Anne karnındaki bebeğinizin kemik gelişimi için kalsiyuma olan ihtiyacı muhakkak olacaktır. Özellikle bebeğin gelişiminin hızlandığı hamileliğin son 3 ayı, kalsiyum alımı açısından çok daha önemli. Üstelik sadece gebelikte değil bebeğinizi emzirdiğiniz dönemde de annenin kalsiyum depolarının dolu olması gereklidir.



Kalsiyumun emilmesi için D vitamini zorunlu mudur?



Kalsiyum ve D vitamini birbirinin ayrılmaz ikilisidir. Yeterli D vitaminin var ise kalsiyum da en iyi şekilde emilir.



Kalsiyum sadece kemik ve diş sağlığı için mi gereklidir?



Kalsiyumun faydaları denildiğinde akla gelen ilk fayda kemik ve diş sağlığı. Fakat kalsiyumun vücudumuzdaki tek görevi kemik ve diş sağlığı değil. Kalsiyum; kaslarımızı hareket ettirmek, beyin ve vücudumuz arasındaki sinirsel iletimi sağlamak için önemli minerallerden birisi.

