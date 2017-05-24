Sağlığımız İçin En İyi 5 Besin

Çünkü gün içinde yedikleriniz sizin ilgili enerji seviyeniz, bilişsel faaliyetleriniz, hatta uyku kaliteniz üzerinde bile büyük değişiklikler yaratabilir. Bu sebeple yiyeceğiniz besinleri doğru seçerek, sağlığa yararlı ve enerjinizi artıran yiyeceklere yönelmeniz; vücudunuzun kendi kendini tedavi etmesine de destek sağlamış olur.



Peki, sağlığımız için faydalı olan besinlere göz atarsak mutfaklarımızda hangi yiyecekleri bulundurmalıyız? İşte sağlıklı beslenme listelerinde mutlaka olması gereken besinler…



Kavrulmamış veya az kavrulmuş kuruyemişler

İçerisinde bol miktarda protein ve lif içeren kavrulmamış veya az kavrulmuş kuruyemişler, ideal bir ara öğün olabilir.



Baklagiller

Baklagiller sağlıklı beslenme zincirimizde mutlaka yer alması gereken besin gruplarının başında gelir. İçerdikleri yüksek oranda protein, fitokimyasal ve lif sayesinde iyi yiyecekler kategorisinde kendilerine yer edinmiştir.



Az tuzlu ton veya somon balığı

Omega-3 denildiğinde akla ilk gelen ton veya somon balığıdır. Zengin bir omega 3 kaynağı olan ton ve somon balığı ile kendinize hızlıca bir sandviç yapmak, açlık krizlerinin üstesinden en sağlıklı şekilde gelmenizi sağlayacaktır.



Yulaf

Yulaf tam bir mucize! Eğer pratik bir kahvaltı yapmanız gerekiyorsa ve hızlı bir çözüme ihtiyacınız var ise aradığınız şey kesinlikle yulaf. Dilerseniz süt ile karıştırın, dilerseniz içerisine kuruyemiş ve kuru meyve katarak kendi kahvaltınızı kendiniz oluşturun.



Saf sızma zeytinyağı

Kalp dostu olan doymamış yağ asitleri bakımından zeytinyağını hem yemeklerinizde hem salatalarınızda hatta kahvaltılarınızda bile kullanabilirsiniz.

