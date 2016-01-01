Sağlık Dolu Bir Yıl İçin...

Yeni bir yıla girmek üzereyken de yepyeni kararlar almak istersiniz belki... Bu sigarayı bırakmak da olabilir, sıkı bir diyete veya spora başlamak da. Ufak desteklerle ve bazı küçük taktiklerle alınan bu kararları yıl boyunca uygulamak da mümkün olabiliyor. Memorial Şişli Hastanesi Dahiliye Bölümü’nden Uz. Dr. Özgür Mollaoğlu, sağlıklı bir yıl için dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler verdi...



Aynı Saatte Yatıp Kalkın



Kaliteli uyumanız, bağışıklık sisteminizi güçlendireceği gibi dinç bir görünüm de sağlayacaktır. Ortalama 7-8 saatlik bir kaliteli uyku, güçlü bir hafıza ve beyin sağlığı içinde gereklidir. Bunu sağlamak için de sağlam bir uyku rutini oluşturmak ve vücudun daha kolay uykuya dalması için her gün aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmaya özen gösterilmelidir. Uykuya dalmakta sorun yaşayanlar; televizyon, telefon gibi elektronik aletleri yatak odasından çıkarmalı, kafein gibi uyku kaçıran etkenlerden uzak durmalı.



İşlenmiş Gıdalardan Kaçınılmalı



Sağlıklı bir yaşam için önce sağlıklı bir beslenme düzeni gerekir. Sağlıklı beslenme şeklini benimsemek, bunu hayat tarzı yapmak, daha uzun soluklu sonuçlar doğuracaktır. Mevsim meyve ve sebzeleri, tam tahıllı ve lifli gıdalar beslenme düzeninde daha ön plana çıkarılmadır. İşlenmiş her türlü gıdadan da uzak durulmalıdır.



Yeterli Sıvı Alımı Önemli



Hayati bütün metabolik olaylar ve vücudun bütün fonksiyonları yeterli sıvı alımı yani bolca su içilmesi ile sağlanır. Ortalama 1-2 litre su tüketmek günlük su ihtiyacını karşılarken, aynı zamanda ciltte güzel bir parlaklık sağlar; hazımsızlık, baş ağrısı ve unutkanlığa da iyi gelir.



Yürüyüş Yapılmalı



Günlük egzersizler için kapalı salonlar yerine yaz-kış ayrımı yapmaksızın açık hava tercih edilmeli. Baş, göğüs ve kulak bölgelerini koruyacak şekilde uygun kıyafetlerle; haftada 150 dakika tempolu yürüyüş yapmak, kilo kontrolü sağlayarak sağlıklı bir görünüme kavuşulmasını sağlar. Fazla spordan sıkılıp bıkkınlık hissini yaşamamak için de yapacağınız egzersizleri gün içine yaymak faydalı olabilir. Asansör yerine merdivenleri kullanmak, işlerindeki molalarda küçük yürüyüşler ya da germe egzersizleri yapmak da gün içindeki egzersizlerinize alternatif oluşturabilir.



Düzenli Sağlık Kontrolleri Yaptırmalı



Düzenli yaptırdığınız sağlık kontrolleri ile belirti vermeyen hastalıkların erken teşhis edilip önlemini alabilirsiniz. Sürekli halsizlik ve yorgunluk hissedenler de tiroit kontrollerini ihmal etmemeli, birçok hastalık erken teşhis ile vücutta herhangi bir organ hasarı oluşmadan artık tedavi edilebiliyor.



Sevdiklerinizle Vakit Geçirin



Genç ve sağlıklı kalmak için sevdiklerinizle daha fazla ve güzel zaman geçirmeniz faydalı olacaktır. Müzik dinlemek, yürüyüş, masaj ve yoga da stresle mücadelede etkili yöntemlerdendir.



Sigara vb. Etkenlerden Uzak Durun



İçeriğinde çeşitli zararlı maddeler bulunan sigara, vücuttaki tüm fonksiyonları etkileyerek ölümcül hastalıklara neden olurken, cilt ve vücut yaşlanmasının en önemli nedenlerinden biri olarak görülür.







