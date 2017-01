Sağlık, Sarı ve Turuncularda!

İşte, faydasını anında hissedebileceğimiz mükemmel besinler…



Havuç



Havuç, harika bir beta-karoten kaynağı. Turuncu renkli bu sebzeyi çiğ şekilde atıştırmalık olarak tüketebilir; ya da sıkıp suyunu içebilirsiniz. Salatalara, çorbalara, sebze yemeklerine katabilir ve garnitür olarak da kullanıp tüketebilirsiniz.



Bal Kabağı



Bal kabağı, beta-karotenin yanında potasyum da içeriyor. Sonbaharın gözde sebzesini; kabak tatlısı, bal kabaklı cheesecake şeklinde kullanabileceğiniz gibi kabak çorbası, kabaklı börek ve hatta kabaklı makarna da dahil olmak üzere çeşitli türlerde tüketebilirsiniz.



Turunçgiller: Portakal, Mandalina, Greyfurt ve Limon



Vitamini bol olan turunçgiller; içeriğindeki C vitamini sayesinde soğuk günlerde bizi hastalıklardan korur. Limon, portakal, greyfurt gibi meyveler; C vitamini ve kanseri önleyici özelliği bulunan

flavonoid yönünden oldukça zengindir.



C vitamini kaynağı bu meyveler; posası ile beraber tüketildiğinde, C vitamini kadar yararlı başka besin öğelerini de sunuyor.. Meyvenin kabuğunun alt kısmındaki beyaz renkli liflerde bulunan heseperidin, antioksidan özelliği taşır. Onun için meyveleri yemek, suyunu içmekten çok daha yararlıdır.



Ayva



Ayva; kalp, akciğer, boğaz, mide, böbrek, göz, bağırsak, ağız rahatsızlıkları ve adet kanamaları için oldukça yararlı bir meyve. Protein, karbonhidrat, kalsiyum, demir, fosfor, potasyum, sodyum ve C vitamini içermesinin yanında; şeker içeriğinin düşük olması sebebiyle şeker hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebiliyor.