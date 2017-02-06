Sağlıkla Yaşayalım: D Vitamini Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Bildiğimiz tüm doğruları bir kenara bırakmamıza neden olacak teoriler ortaya atılan D vitamini araştırmaları sonucunda herkesin kafası karışmış durumda. Peki, D vitamini meselesine daha yakından bakmaya ne dersiniz? İşte D vitamini hakkında bilinen-bilinmeyen her şey…



Hormon Mu Vitamin Mi?

D vitamini hakkında en hararetli tartışmalardan birisi D vitamininin hormon mu yoksa vitamin mi olduğu üzerinedir. D vitaminini her ne kadar biz vitamin olarak kabul etsek de kandaki seviyesine göre sentezinin azalıp artması, D vitaminin bir hormon olma özelliği taşıdığını gösteriyor.



D Vitamini Eksikliği Kimlerde Görülebilir?

D vitamini eksikliği dünya üzerinde en sık karşılaşılan yetersizliklerden biridir. Özellikle güneşin nimetlerinden yoksun kalan ülkelerde ve esmer tenlilerde daha sık görülen D vitamini eksikliği, yaşı ilerleyen kişilerde de oldukça sık görülüyor.



Kanda Olması Gereken D Vitamini Düzeyi Ne Kadardır?

Kan tahlillerinde karşılaştığımız 25OH vitamin D düzeyi, vücudumuzdaki D vitaminin durumunu gösteren parametredir. Bu değer eğer ‘10 ng /ml’ altında ise şiddetli yetmezlik durumu söz konudur. ‘10 ng/ml – 20ng/ml’ aralığı ise D vitamini yetmezliği tanısı için uygun bir değerdir. ‘30 ng/ml’ ve üzeri değerler ise D vitaminin yeterli miktarda olduğunu gösterir.



D Vitamini Eksikliğini Nasıl Anlarız?

Eğer son zamanlarda yaygın bir kemik ve kas ağrısı yaşıyorsanız, kemik hassasiyetiniz ya da kas güçsüzlüğünüz var ise, yürüme zorluğu çekiyor ya da dengenizi kaybediyorsanız D vitamini seviyenizi ölçtürmekte fayda vardır.



D Vitamini Açısından Zengin Besinler Nelerdir?

D vitamini denildiğinde akla gelen ilk besinler balıklardır. Özellikle somon, tuna, sardalya gibi yağlı balıklar ile yumurta, karaciğer gibi besinler, D vitamini açısından oldukça zengin besinlerdir.

