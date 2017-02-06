  1. Anasayfa
  2. Sağlıkla Yaşayalım: D Vitamini Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
Sağlıkla Yaşayalım: D Vitamini Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Sağlıkla Yaşayalım: D Vitamini Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

D vitaminin vücudumuz için yararları saymakla bitirilmezken, son dönemde tıp dünyası D vitaminini yakın markaja almış durumda.

Bildiğimiz tüm doğruları bir kenara bırakmamıza neden olacak teoriler ortaya atılan D vitamini araştırmaları sonucunda herkesin kafası karışmış durumda. Peki, D vitamini meselesine daha yakından bakmaya ne dersiniz? İşte D vitamini hakkında bilinen-bilinmeyen her şey…

Hormon Mu Vitamin Mi?
D vitamini hakkında en hararetli tartışmalardan birisi D vitamininin hormon mu yoksa vitamin mi olduğu üzerinedir. D vitaminini her ne kadar biz vitamin olarak kabul etsek de kandaki seviyesine göre sentezinin azalıp artması, D vitaminin bir hormon olma özelliği taşıdığını gösteriyor.

D Vitamini Eksikliği Kimlerde Görülebilir?
D vitamini eksikliği dünya üzerinde en sık karşılaşılan yetersizliklerden biridir. Özellikle güneşin nimetlerinden yoksun kalan ülkelerde ve esmer tenlilerde daha sık görülen D vitamini eksikliği, yaşı ilerleyen kişilerde de oldukça sık görülüyor.

Kanda Olması Gereken D Vitamini Düzeyi Ne Kadardır?
Kan tahlillerinde karşılaştığımız 25OH vitamin D düzeyi, vücudumuzdaki D vitaminin durumunu gösteren parametredir. Bu değer eğer ‘10 ng /ml’ altında ise şiddetli yetmezlik durumu söz konudur. ‘10 ng/ml – 20ng/ml’ aralığı ise D vitamini yetmezliği tanısı için uygun bir değerdir. ‘30 ng/ml’ ve üzeri değerler ise D vitaminin yeterli miktarda olduğunu gösterir.

D Vitamini Eksikliğini Nasıl Anlarız?
Eğer son zamanlarda yaygın bir kemik ve kas ağrısı yaşıyorsanız, kemik hassasiyetiniz ya da kas güçsüzlüğünüz var ise, yürüme zorluğu çekiyor ya da dengenizi kaybediyorsanız D vitamini seviyenizi ölçtürmekte fayda vardır.

D Vitamini Açısından Zengin Besinler Nelerdir?
D vitamini denildiğinde akla gelen ilk besinler balıklardır. Özellikle somon, tuna, sardalya gibi yağlı balıklar ile yumurta, karaciğer gibi besinler, D vitamini açısından oldukça zengin besinlerdir.
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: iletisim@aysha.com.tr
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.