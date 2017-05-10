Sağlıklı Gece Atıştırması İsteyenlere Öneriler

Yatmadan önce yemek yemenin zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bazen yoğun çalışma programları, uzayan mesailer, gece geç saatlere kadar süren arkadaş oturmaları ya da final haftalarının uykusuz geceleri düşünüldüğünde bu kuralı ihlal ettiğimiz de olmuyor değil. Peki, böyle durumlarda ne yapabiliriz? İşte gece kuşları için en pratik ve kalorisiz sağlıklı gece atıştırmaları…



Avokado – peynir – esmer ekmek

Tarife ihtiyacınız bile yok! Üstelik en pratik ve zahmetsiz atıştırmalıklardan biri. Bir dilim ekmeğin üzerine birkaç dilim olgun avokado ve sevdiğiniz herhangi bir peynir koyarak hem karnınızı doyurabilir hem de sağlıklı bir atıştırma yapabilirsiniz.



Çilekli toplar denildiğinde kafanızda kim bilir neler canlandı… Ancak bu tarif oldukça basit ve bir o kadar da sağlıklı. Bir miktar çilek yıkanıp ayıklandıktan sonra üzerine bir bardağa yakın yulaf ezmesi, 2 yemek kaşığı beyaz chia tohumu, 2 yemek kaşığı da hindistan cevizi koyup mutfak robotunda iyice karıştırabilirsiniz. Ardından yapmanız gereken karışımdan küçük toplar yapmak ve bu topları hindistan cevizine batırmak. İşte tarif bu kadar basit!Jambon severler buraya! Yağı azaltılmış jambon, hem hindi jambon ve tavuk jambondan daha lezzetli, hem de dana jambondan daha yağsız olduğu için gece atıştırmalıkta ideal bir seçim. Yine esmer ekmek üstüne ya da iki dilim ekmek arasına, domates salatalık ve yağı azaltılmış jambon ile harika bir sandviç yapabilirsiniz.