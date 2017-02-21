Sağlıklı Gözler İçin...

Her yıl mart ayının ilk haftasında kutlanan 'Yeşilay Haftası'nda toplumun sigara kullanımı ve bunun doğurabileceği olumsuz sağlık sorunları konusunda bilinçlenmesi adına açıklamalarda bulunan Dünyagöz Etiler'den Op. Dr. Fevzi Akkan, sarı nokta (makula dejenerasyonu) hastalığında sigara kullanımının etkilerinden bahsederken, sigaranın gözlere verdiği zararlardan bahsediyor.

Günlük yaşam içerisinde iş temposu, hava kirliliği ve stres gibi pek çok etken gözlerimizi tehdit ediyor. Özellikle ilerleyen yaşlarda gözlemlenen sarı nokta hastalığında sigara tüketiminin büyük bir etkisi bulunuyor. Dünyagöz Etiler'den Op. Dr. Fevzi Akkan, "Halk arasında sarı nokta olarak bilinen makula dejenerasyonu, retinada görülen bir rahatsızlıktır. İlerleyen yaşlardaki hastalarda daha sık görülür ve eğer zamanında teşhis ve müdahale sağlanmazsa ciddi görme kaybına yol açabilir. Beslenme şekli, kalıtımsal faktörler ve yüksek tansiyon gibi faktörlerin yanı sıra, sigara kullanımı bu hastalığı tetikleyen en büyük etkenlerden biridir" diyor.

Görme kaybı, cisimleri kırık veya yamuk görme, göz karartıları, görme kalitesi ve renklerde bozulmalar gibi belirtileri bulunan sarı nokta hastalığının engellenmesi için sigaranın bırakılmasının önemine dikkat çeken Op. Dr. Fevzi Akkan, "Yaşa bağlı ve kalıtımsal etkenlerin engellenmesi ne yazık ki mümkün olamayabiliyor. Fakat, sağlıklı beslenme özellikle etkenler arasında en büyük zararı veren sigaranın bırakılması çok büyük bir önem taşıyor. Beslenme konusunda ise kolesterolü yüksek yiyeceklerden kaçınmak, sebze ve meyve ağırlıklı bir diyetin kullanılması hastalığın önlenmesi konusunda ciddi faydalar sağlayacaktır" şeklinde konuşuyor.

Sarı nokta hastalığının tedavisinde vitamin takviyesinin önemine dikkat çeken Op. Dr. Fevzi Akkan, "Göz sağlığımızı korumakta etkili olan vitaminler artık belirli hastalıkların tedavisinde de aktif olarak kullanılıyor. Koruyucu tedavide anti-oksidan A, C, E vitaminlerinin yanı sıra, lutein ve çinko kullanıyoruz. Besin tedavilerinin yanı sıra, damla ile göz uyuşturularak uygulanan göz içi iğnesi de acı veya ağrı hissetmeksizin etkili sonuçlar elde etmemize yardımcı oluyor" diyor.