Sağlıklı Tatil Kavramı; Termal Turizm

Türkiye’de sıcaklıkları 20-110˚C, debileri 1300 dolayında termal kaynak var. Türkiye’nin termal suları hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşıyor. Bunun sebebi ise, Türkiye’deki “doğal çıkışlı ve bol” olarak nitelendirilen termal suların, eriyik maden değeri açısından yüksek miktarda kükürt, radon ve tuz bakımından da zengin olarak bilinmesi.



Anadolu’da tarihe dayanan özellikleri ile halk arasında sayfiye kültürü durumuna gelen jeotermal merkezlerin bazılarında uygun iklim koşullarının etkisi ile kür mevsimi 210 güne kadar çıkabiliyor.



Kaplıca dediğimiz yerlerse, mineralize termal suların ve bunlara ait çamurların, banyo, içme, solunum yolu ile kullanılma­sı ayrı iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitas­yon, beden eğitimi, masaj, psikoterapi, diyet gibi yan tedavilerle birleştirilmesi ile oluşan kür uygulamalarının uzman denetiminde yapıldığı sağlık tesisleridir.



Kaplıcalardan Gelen Sağlık



Banyolar soğuk (34ºC'nin altında), ılık (34-35ºC sıcaklıkta), sıcak (36-40ºC sıcaklıklarda) ve aşırı (40-42ºC sıcaklık­ta) olarak sınıflandırılırlar. Banyo süresiyse genellikle 20 dakikadır. Banyolar genellikle 2-4 hafta süreyle, ya her gün (haftada bir gün banyosuz geçer) ya da gün aşırı bir kez yapılır. Bir kaplıca küründeki banyo sayısı 15-20’yi geçme­memeli.



Kaplıca banyosu uygulama birimleri termal tedavi havuz/havuzlar, sıra banyoları, lokal banyo aygıtları, tedavi duşları ve egzersiz havuzundan oluşuyor. Ve termal tedavi havuzlarında derinlik en fazla 150 cm. olmalı. Kaplıcalarda havuz çevresinde devamlı su değişimini sağlayan su taşırma olukları yer alır. Havuz suyu kullanıcı başına saatte 1500 mililitre yenilenecek biçiminde havuza verilir. Havuza girilmeden önce duş ve ayak dezenfeksiyon kanalından geçilmesi sağlanır.



Çamur Banyosu Tedavisi



Çamurlar, banyo şeklinde ya da daha çok paketler şeklinde kullanılır. Paket tarzında uygulama, yani birden fazla kişinin olduğu havuz ortamı, en sık kullanılan peloidterapi yöntemidir. Çamur banyosu uygulamalarında mineralli bataklar, deniz ve delta balçıkla­rı ve termomineral suyla karıştırılmış şifalı topraklar kullanılmaktadır. Paketler vücudun belli bölgelerine uygulanırlar. Çamurlar oldukça sıcak olur ve uygulama süresi genellikle 30-40 dakikayı geçmez. Uygulama sıklığı da iki veya üç günde bir olup, bir kürde ortalama 15-18 uygulama yapılır. Bu tedavi yöntemi doktor yönlen­dirmesi ve gözetiminde romatizmal hastalıklar, stres bozuklukları ve jinekolojik rahatsızıklarda oldukça işe yarayan bir yöntem.



Nedir Bu Spa?



Günümüzün en çok kullanı­lan terimlerden biri ‘SPA’. Oteller, termaller yani insanı günlük yaşamın stresinden kısa bir süre uzak tutacağına inanılan tüm işletmeler­de SPA adeta aranan bir sözcük gibi.



Sağlığı, zindeliği, estetik ve güzelliği, iyileşmeyi su ve suyun iyileştirici gücüyle kazanma anlamına gelen SPA, bireye bedensel ve ruhsal açıdan iyileştirme ya da terapi hizmeti sunmayı amaçlayan merkez anlamına da geliyor.



Roma’da başlayan fakat Avrupa’da farklı şekillerde gelişen spa kültürü; tarih içinde, mineral suları, deniz suyu kullanı­mı ve daha pek çok terapiyi kapsamış. SPA kültüründe, tarihsel olarak ana tema tedavi olarak ön plana çıkmakta ve bunun belirleyici formu da hidroterapi. Kişilerin problemlerine göre her türlü ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan ve sağlıkları­nın daha iyiye gitmesi amacıyla kurulan ve güzellik merkezlerine bile adı verilme­ye başlandı. Yani, sağlık merkezi, sağlık kulübü, dinlence ve terapi merkezi anlamına geliyor.



SPA’lardaki tedaviler ıslak terapiler (hidroterapi), kuru terapiler (masajlar, vücudun sarılıp sarmalanması), zindelik terapileri (oksijen teneffüsü) ve güzellik terapileri olarak sınıflandırılabilir. Bir SPA merkezinde genellikle bir sauna, buhar odası ve SPA havuzu bulunuyor.

Uluslararası SPA Birliği’nin yapmış olduğu sınıflama ve tanımlar ise şöyle:



Kulüp SPA: Fitness gibi sağlık hizmetle­rini sunan kulüplerdir. Ayrıca günlük kullanıma dayalı SPA hizmetleri de sunulmaktadır.



Günlük SPA (Day Spa): Günlük hizmet­lerin sunulduğu en yaygın SPA türüdür.



Ziyaret/Tatil Destinasyon SPA: Fiziksel sağlık ve eğitim amaçlı profesyo­nelce yönetilen hizmet programları ile yerinde konaklama yapılması yoluyla sağlığın iyileştirilmesine yönelik hizmetler sunulur.



Sağlık/Medikal/Tıbbi Spa: Geniş kapsamlı sağlık ve wellness bakımlarını, geleneksel Spa hizmetleri ile birlikte alternatif ve modern tedavi hizmetleri­nin verildiği merkez olup, sağlık personeli tarafından verilen uygulamaları da kapsar.



Termal/Mineral/Kaplıca SPA: Kaynağından alınarak kullanılan doğal mineral, termal veya deniz suyu ile yapılan wellness-spa hizmetlerini ve hidroterapi uygulamalarını kapsar.



Tatil/Dinlenme Yeri/Otel/Resort SPA: Bir tatil yeri veya otel içinde yerleşik şekilde profesyonelce yönetilen SPA hizmetlerinin, sağlık ve iyileştirme ünitelerinde SPA mutfağı mönü seçenek­lerinin günlük veya daha uzun süreli sunulması, wellness ve fitness hizmetle­rinin de sunulmasını kapsar.



Spa'nın Faydaları



• Kan dolaşımını düzenler. Toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

• Romatizmal hastalıkların iyileşmesine yardım eder. Hidroterapik tedavide kullanılır.

• Kasları yumuşatıp gevşetir. Özellikle spor vb. bedensel çalışmalardan sonra yorulan ve sertleşen adele yapısındaki spazmları giderir. Kemik ve eklemlerdeki ağrıları alır.

• Vücudun dinamizminin yenilenmesini sağlar. Adeta bünyeye enerji şarj eder.

• Beyin yorgunluğu, zihinsel yorgunluk, stres gibi ağır iş temposunun sinir sistemi üzerindeki olumsuz etkilerini yok eder, zindelik verir.

• Vücuttaki aşırı elektrik yükünü alır, rahatlama sağlar.

• Gerginlik ya da geceleri uyku bozuklukları gibi depresif problemlerin atılmasında iyileştirici etki yapar.

• Yağların eritilip vücudun forma girmesine, derinin ve cilt dokusunun pürüzsüzleşmesine, güzelleşmesine faydası vardır.



