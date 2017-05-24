Sağlıklı Yaşam: En Yeni Beslenme Trendleri

Son zamanlarda artan sağlık problemleri ve genetiği bozulmuş gıdalar, insanların daha bilinçli bir beslenme düzeni aramasına neden oluyor. Peki, şimdiye kadar duymadığınız ya da duyup da uygulamaya geçiremediğiniz bu beslenme trendlerine göz atmaya ne dersiniz?



Bakliyat unundan yapılan makarnalar

Makarnaya karşı zaafı olanlar ancak sağlıklı beslenme yüzünden diyet listelerinden makarnayı çıkarmak zorunda kalanlara güzel bir haberimiz var. Artık bakliyat unundan yapılan makarnalar oldukça trend! Nohut, fasulye gibi bakliyat unundan yapılan makarnalar, hem protein hem de lif bakımından daha zengin olması açısından tercih ediliyor.



Vegan cipsler

Cips tüketmek abur-cubur denildiğinde akla gelen ilk kaçamaklardan birisidir. Ancak yeni beslenme trendlerine göre cips artık bir kaçamak değil, rahatlıkta tüketebileceğiniz sağlıklı bir atıştırma. Nasıl mı? Sebze veya meyvelerden yapılmış cipsler, şimdiye kadar cipslere verilen abur-cubur sıfatını yıkmaya yetiyor.



Deniz yosunu veya diğer sıra dışı yeşillikler

Son zamanlarda dünyada en yeni beslenme trendlerinden birisi hem kalorisi çok düşük hem de besleyici özellikleri yüksek olan deniz yosunu tüketmek. Siz de deniz yosununu marketten paketlenmiş olarak satın alabilirsiniz.



Alternatif şeker kaynakları

Şekeri hayatından tamamen çıkaranlar için şeker yerine geçecek alternatif besinlere ihtiyaç vardır. Rafine şeker yerine hurmadan yapılan veya hindistan cevizinden yapılan şekerlere yer vererek siz de şekeri hayatınızdan çıkarabilirsiniz.



Zerdeçal

Faydası saymakla bitmeyen zerdeçal, artık neredeyse her yemeğimizin içine giriyor. Son yılların en popüler baharatlarından birisi olan zerdeçal, sağlık açısından da bulunmaz bir nimet.

