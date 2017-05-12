Sağlıklı Zayıflamanın Sırrı Hücre Temizliğinde

Diyet ve egzersiz programlarına rağmen bir türlü kilo veremiyorsanız dikkat; bunun nedeni hücrelerinizdeki kirlilik olabilir. “Nasıl yani?” demeyin. Klinik Diyetisyen Doç. Dr. Barış Öztürk, kötü beslenme ve çevresel faktörlerin hücrelerimizde kirlilik yarattığını söylüyor. Pek çok hastalığa davetiye çıkaran bu durum, zayıflamayı da engelliyor. Endişe etmeyin, doğru beslenerek ve bitkisel desteklerle hücrelerinizi temizlemek ve sağlıklı bir şekilde zayıflamak mümkün.



Hücre temizliğini tetikleyebilmek için gerekli protein, vitamin ve mineralleri barındıran çilek, enginar, sarımsak, zerdeçal, pırasa gibi besinleri düzenli tüketmek önemli rol oynuyor. Klinik Diyetisyen Doç. Dr. Barış Öztürk, hücre temizliğinin kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam üzerindeki etkileri hakkında bilgi verdi.



Modern hayat hücrelerinizi kirletiyor

Yaşamın ilk anından itibaren insan bedeni gıda, hava, su ve toprak ile birlikte kendi metabolizmasının ürettiği toksik maddeler tarafından kirletiliyor. Bu toksik maddelere karşı çeşitli enzimler salgılayan vücut kendini korumaya programlı. Detoksifikasyon yani hücre temizliği olarak adlandırılan bu durun tüm yaşam fonksiyonlarını da düzenliyor. Sanayileşmeyle birlikte artan hava, su ve gürültü kirliliği, yoğun elektromanyetik kirliliğe maruz kalma, yanlış beslenme alışkanlıkları, doğal olmayan gıdaların tüketimi ve yetersiz fiziksel aktivite nedeniyle hücrelerin toksin yükü daha da artıyor.



Kirlenen hücreleriniz yağ sentezini artırıyor

Modern hayat ile birlikte maruz kalınan toksin miktarı, vücudun hücre temizleme yeteneğini aştığında hücreler gerekli temizliği yapamayarak kirlilik oluşturuyor. Oluşan kirlilik, hücre fonksiyonlarının yavaşlamasına ve enerji metabolizmasının normal seyrini yitirmesine neden oluyor. Organizmanın enerji harcaması zorlaştığında vücut yağ sentezlemeye başlıyor ve zararlı toksinler yağ hücreleri ile birlikte yumuşak doku ve kemikte birikiyor. Yağ dokularının salgıladığı zararlı moleküller hücre hasarını artırarak insülin fonksiyonlarını olumsuz etkilemeye başlıyor. İnsülin fonksiyonlarının bozulması kişide; yorgunluk, sürekli uyku hali, yemeklerden sonra bile açlık hissi yaratır. Günlük motivasyonun düşmesi fiziksel ve zihinsel aktivitelerin azalması özellikle karın bölgesinde yağlanmayı artırıyor.



Ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilir

Kirlenen hücredeki metabolik baskılanma

İnsülin direnci,

Karın bölgesinde yağlanma

Kalp ve damar hastalıkları

Yüksek tansiyon

Diyabet yani şeker hastalığı

Alzheimer

Kanser gibi kronik hastalıklara dönüşebiliyor.

Vücudun başlıca hücre temizliği enzimi olan glutatyon düzeyini korumak için öğünlerde yeterli miktarda et, balık, tavuk gibi proteinler tüketilmelidir.

Günde 2.5 litre sağlıklı su içilmelidir.

Günde en az beş porsiyon meyve ve sebze beslenme düzenine dahil edilmelidir.

Her gün lif yönünden zengin sebze, fıstık, tohum ve tahıllardan oluşan menüler tercih edilmelidir.

Zaman zaman turpgiller sınıfındaki sebzeler ile çilek, enginar, sarımsak, soğan, pırasa, zerdeçal tüketilmesi ihmal edilmemelidir.

Günde en az 1 fincan yeşil çay içilmelidir.

Bağırsakta yaşayan zararlı bakteri toksinlerinden korunmak için kefir, yoğurt tüketilmelidir.

Fiziksel aktiviteler ihmal edilmemelidir.

Kilo alımının özellikle de karın bölgesindeki yağlanmanın tek suçlusu alınan yüksek kaloriler olmayabilir. Hücre fonksiyonlarını yeniden düzenlemek için ‘hücrenin süpürülmesi, temizlenmesi’ gerekir. Bu alanda yıllardır yaptığım sayısız klinik deney ve çalışmanın sonucunda ortaya çıkan’ hücreye temizleme fonksiyonunu yeniden kazandırırken, başta obezite olmak üzere zemin hazırladığı birçok hastalığı engelleyebilir.hücrenin temizlenmesini hedef alıyor. Temizlenen hücrede antioksidan mekanizma güçlenerek genetik olumsuzluklar ortadan kalkar. Doğal fonksiyonlarına dönen hücreler yağ depolanmasının azalmasını, yağ yakımının da artmasını sağlar.Her insanın detoksifikasyon yani hücre temizleme yeteneği; çevre şartları, diyet, yaşam tarzı, sağlık durumu ve genetik faktörlere göre değişir. Bu nedenle ‘Hücre Süpürme Programı’na başvuran hastalara hücresel temizlik ve beslenmeden oluşan tıbbi tedavi öncesi; ileri düzey vücut analizi, metabolizma ölçümü, antropometrik testler yapılarak biyokimyasal bulgular değerlendirilir. Gerekli görüldüğünde moleküler düzeyde çalışmalar yapılarak, kişiye özel enerji ve besin ihtiyaçları değerlendirilir.Bazı protein, vitamin ve mineraller, vücudun hücre temizliği işlemini yerine getirmesini sağlar. "ile hücrenin temizlik fonksiyonunu yerine getirmesine sağlayan besinlere ek olarak doğru formülize edilmiş bitkisel takviye kullanılır. Bu takviyeler sentetik olmayan, tamamen doğal ve antioksidan özelliği taşıyan bitkisel bileşiklerdir.ndaki temel amaç, kişinin sağlıklı bir yaşam tarzı geliştirmesine rehberlik etmektir. Hücrenin temizliğe başlamasıyla birlikte kısa sürede iştah mekanizması normale dönerken sürekli atıştırma hissi ortadan kalkar. Bağırsak florasının da normalleşmeye başlamasını takip eden günlerde kişi kendini daha zinde ve aktif hissetmeye başlar. İlk haftanın ardından vücuttaki yağ yakımı artarken metabolizma hızlanır. Kişi bunu kilo kaybı ve vücut yağ oranındaki azalmayla somut olarak fark eder.