Sahip Olmanız Gereken Far Paletleri

Kıyafetlerde ve aksesuarlarda etkisini hissettiren romantik akım, bu sezon makyaj trendlerinde de ‘ben varım’ diyecek. Özellikle göz makyajında romantik esintili göz farları, bu sezon birçok ünlünün ilk tercihleri arasında, bizden söylemesi.



Peki, romantizm etkisinde bir göz makyajı için ihtiyacımız olan far paleti hangi renklerden oluşmalıdır? İşte romantik bir göz makyajı için sahip olmanız gereken birbirinden güzel ve etkili far paletleri…



Sisley

Sisley markasının bu farı, romantik bir makyaj için adeta biçilmiş kaftan. Toprak tonları ve uçuk pembenin bir arada bulundurulduğu bu far paletini nude tonlarda bir ruj ile tamamlayarak hem doğal hem de romantik bir makyaj elde edebilirsiniz.



Sisley, 314 TL

Nars, 115 TL​​​​​​​

Estée Lauder, 220 TL​​​​​​​

Dolce & Gabbana, 231 TL

Makyaj denildiğinde ilk akla gelen markalardan birisi olan Nars, romantik bir göz makyajı için ideal olabilecek far paleti ile sadece iki renk ile doğru makyaj yapabilmenin dersini veriyor.Birçok ünlünün ve makyaj artistinin vazgeçemediği Estée Lauder markası romantik bir göz makyajı için toprak tonları ve krem renginden vazgeçemeyenlerden.Dolce & Gabbana markasının romantik göz makyajı denildiğinde akla gelen renkleri ise uçuk pembe ve tonları olmuş.