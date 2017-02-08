Sahne Işıklarını Stiline Yansıtıyor; Adele

Evet, Adele’den bahsediyoruz. Adele’in hayatındaki heyecan verici gelişmelerin devamlılığı adına, siyahın ve klasik detayların hâkim olduğu stilinde, onu tanıdığımız günlerden bu güne uzanan bir yolculuğa çıkıyoruz.



Adele’in sahnesindeki ışıklar genellikle loş ve hedef ışık kendisinde olur. Sahne stilinde bu nimetten faydalandığı da apaçık ortada. Genelde işlemeli, pullu, payetli elbise giymeyi tercih eden Adele, detaylarda dantelin etkisine teslim oluyor. Gardırobunda siyah ve bordonun hüküm sürdüğü Adele, günlük hayatta daha rahat ve zarif seçimler yapıyor. Onu Chanel, Celine, Jimmy Choo ve Burberry çantalarıyla caddelerde görmek mümkün.Tabuları yıkan vücut ölçüleri birçok ünlü markanın dikkatini çekmiş olacak ki Adele için özel tasarımlar yapılıyor. Valentino, Burberry, Jenny Packham ve Stella McCartney tasarımlı elbiselerini, Christian Louboutin ayakkabılarıyla tamamlıyor.Adele’in mücevherleri de ayrı bir stil konusu olmaya aday. Barbara Tfank, Harry Winston, Tiffany&Co, De Beers gibi tasarımcıları tercih eden Adele sahnede ışıltıyı seviyor.Adele’in saç ve makyajı sesi kadar kusursuz! 60’lı yılların ışıltısını hatırlatan altın sarısı saçları retro havasını destekliyor. İmzası haline gelen kedi gözü makyajını, takma kirpikleri, buğulu gözleri ve kusursuz çekilmiş eyelinerı ile bütünleştiriyor.Kısacası bazıları onu her ne kadar klasik bir İngiliz şarkıcı gibi görüyor olsa da, 3 oktavlık sesi, iç titreten müziği, sahne kabiliyeti ve azmi ile müzik eleştirmenlerinin takibinde, şarkıları dillerde olmaya devam edecek gibi görünüyor…