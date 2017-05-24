Sahur Sofralarının Olmazsa Olmazları



Sahur ve iftar arasındaki uzun oruç süresi özellikle sıcaklıkların da artması ile birlikte insanları zorlayabiliyor. Uzun süre aç ve susuz kalınacağı düşünülürse sahurda yenilecek besinler oldukça önemli hale geliyor. Peki, vücudun zinde kalmasını sağlayan ve sizi daha uzun süre tok tutan besinler nelerdir? İşte sahur sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken o besinler…



Tokluk için yumurta şart!

Tok tutucu özelliği fazla olan yumurtanın sahur sofralarında muhakkak bulunması gerekiyor. Yumurta, tokluk hissi sağlayan en önemli besinlerdendir.



Sahurda hurma tüketin

Ramazan geldiğinde sofralarımızın başköşesinde yer alan hurma, sadece iftar sofralarının değil sahur sofralarının da gözbebeği. Sahurda tüketilecek üç adet hurma, vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamak için yeterli olacaktır.



Yeşil elma ye, kan şekerini dengele

Kan şekerini dengeleyen en iyi besinlerden birisi olarak bilinen yeşil elma, Ramazan boyunca sizin yardımcınız. Üstelik sadece kan şekerini düzenlemek ile kalmıyor, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde uzun süre tok kalmanıza da yardımcı oluyor.

