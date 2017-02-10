SALT Araştırma’nın yeni mekânı 21 Mart’ta açılıyor 

SALT Galata -1 katında yer alan yeni çalışma mekânı, 40 oturma birimi ve 10 bin yayınlık raf kapasitesiyle 21 Mart’ta kullanıma açılıyor. Araştırmacıların şahsa özel kartla giriş yapacakları mekânda, rezerve edilebilen çalışma alanları bulunuyor.

Yeni çalışma mekânının tasarımı, SALT Araştırma’nın ana mekân tasarımıyla The American Institute of Architects (AIA) Continental Europe Birimi ödülüne layık görülen ŞANALarc tarafından gerçekleştirildi.

saltresearch.org üzerinden kayıt formu dolduran araştırmacılar, başvurularının değerlendirilmesinin ardından e-postayla edindikleri kullanıcı kartıyla yeni mekâna giriş yapabilecek. Mekân, 2017 yılında ücretsiz olarak araştırmacıların erişimine açık olacak.

SALT Araştırma

Kullanıcı odaklı “Kütüphane 2.0” ilkelerine göre yapılandırılan SALT Araştırma 2011’de açılmıştır. SALT Araştırma’nın uzmanlık konuları, 1950 sonrası görsel pratikler, yapılı çevre, tasarım, sosyal yaşam ve ekonomik tarihtir. Bu alanlarda belge ve kaynaklar, konuksever bir ortamda ücretsiz olarak erişime açıktır.

SALT Araştırma’nın kitap ve dergilerden oluşan yayınları altı yıl içerisinde 80 binden 100 bine çıkarıldı. 2012’de mekânda 20 bin kullanıcı ağırlanırken 2016’da bu sayı 47 bini aştı. 2014’te mekânın kullanıcılara açık olduğu saatler uzatıldı ve 2015 sonu itibariyle SALT Araştırma, Pazar günleri dâhil olmak üzere, haftanın altı günü hizmet vermeye başladı.

Kütüphanelerin sessiz ve izole mekânların ötesinde üretimin teşvik edildiği; kullanıcıların araştırma yaptığı, kitapların çevresinde vakit geçirdiği, meraklarını geliştirdiği, başkalarıyla birlikte çalıştığı yerler olması gerektiğine inanan SALT, öğrenme, tartışma ve üretmeye açık bir ortam sağlamayı sürdürecek.