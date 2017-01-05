Salvatore Ferragamo Parfümleri Artık Sephora Mağazalarında!

1920’li yıllarda ünlü film yıldızlarına hazırladığı özel tasarım ayakkabılarıyla ve efsanevi modelleriyle moda dünyasına imzasını atan Salvatore Ferragamo kendi adını taşıyan markası ile bugün tüm dünyanın en prestijli markaları arasında yer alıyor. Eşsiz kalitesi ve klasikleşen stiliyle İtalyan moda markası Salvatore Ferragamo kadın ve erkek hazır giyim ve aksesuar koleksiyonlarının yanı sıra parfümleri ile de dikkat çekiyor.



Teknoloji, el zanaatkarlığı ve İtalyan stilini bir araya getiren tasarımları ile modaya öncü olmaya devam ediyor. Modadan ilham alarak yaratılan parfümleri ile de son yıllarda adından sıkça söz ettirirken, parfüm şişelerinde yer alan ikonik sembolleri, şık ve eşsiz tasarımları ile genç kadın ve erkeklere hitap ediyor.



PARFÜM BİR ERKEĞİN EN TEMEL MODA AKSESUARIDIR!



UOMO SALVATORE FERRAGAMO

50 ml EDT 284 TL

100 ml EDT 396 TL

Deo stick 128 TL

Salvatore Ferragamo modern erkeğe ilham veriyor.Otantik karizması ve iyimser yaklaşımı benzersiz bir hikâye anlatıyor ve kalıcı bir iz bırakıyor.Zamansız ikonik stili ile hayatın güzelliklerinden zevk alan modern bir erkek.Hiçbir zaman geriye bakmayan, olumsuzları olumluya çevirme kabiliyetine sahip, cezbedici ve güven veren bir centilmen. Salvatore Ferragamo’nun İtalyan tutumunun ifadesiiçinde barındırdıklarını nereye gidersen git yanında “getirecek”.Beklenmedik, yenilikçi, stil sahibi, maskülen ve modern erkeğin kokusu ile Salvatore Ferragamo dünyasına adım atın!Ferragamo’nun ikonik içeriği, canlandırıcı gurmeliğin keşifleri ve saf baştan çıkarıcılığı ile etkileşim halinde olan İtalyan erkeğinin çift yönlülüğünü temsil eden TİRAMİSU ile enerjik ağaç notalarının bir araya gelmesi ile yaratılan parfüm: iktidarlı, güvenli, ama aynı zamanda tatlı. Taşıdığı erkekte izini bırakan, tamamen karizmatik ve yenilikçi bir parfüm.vebir şişe.Maskülen, ön tarafındaki UOMO Salvatore Ferragamo logosu, camın kıvrımı ve tüm sadeliğiyle gücünü iddia ediyor. Tarihi “Venna” logosu siyah cilalanmış camın iki tarafında da bulunarak rahat kavranmasıyla mükemmel bir kullanım sağlıyor:vemükemmel birleşimi. Estetiğin ötesinde tasarım işlevsellikle buluşuyor. Derin mat siyahla altın sıvının birleşimiyle gelen heyecan, güçlü bir duruşu işaret ediyor.sprey kapağı ile UOMO kullanımı rahat bir ürün olup, Ferragamo kreasyonunun tüm zarafeti vedevam ettirmesini sağlıyor.