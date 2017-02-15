Sanat, Evinizde!

Bir evde bulunan mobilyalar ise kişinin zevkinin ve o evin en önemli ayrıntıları arasındadır. Hem işlevsel olmaları hem de göze ve zevke hitap etmesi gerekir. Fakat genellikle evlerde tek düze ve sıradan ürünlerden kurtulamayız. Hâlbuki gelip geçici sıkıcı parçalardansa evlerimizi aynı zamanda renklendirecek sanat eserlerine dönüştürebiliriz. Mesela evinizde baktıkça içinizi açacak dolaplarınızın olmasını istemez miydiniz?

Yılmaz Emre

Beril Ateş

Cenk Alparslan

Yumidoko

Işın Nur Cicerali

Merve Turan

Cevabınız olumlu ise ‘’Artonthebox’’, yani kutudadaki sanat ile tanışın.“Mobilyalar hayat biçimimizi belirler” sloganı ile birbirinden güzel işlere imza atan Artonthebox’ın sade çizgileri, desen ve renkleri hayranlık uyandıracak cinsten. Artonthebox, yaptıkları tasarım ve sanatı şöyle açıklıyor: “Orijinal sanatsal işlerin dijital reprodüksiyonlarını limitli edisyon olarak modern mobilya ile birleştirir. Ürünler, mekânların ihtiyacı doğrultusunda farklı görsel, malzeme ve ebatlardan oluşarak; estetik ile işlevselliği bir araya getirir.”2009’da Studio13’ün alt markası olarak dinç, dinamik, farklı ve özel işler üreten Artonthebox; yetenekli illüstratör Umut Karaman, genç ve yetenekli ressam Merve Turan, Ali Öner, Nilgün Kara gibi sanatçılarla çalışıyor. Her türden zevke ve sanat anlayışına uygun ürünler ortaya çıkaran marka, mobilyanın sıkıcılığını sanatla dağıtan heyecan verici bir oluşum. Eviniz ya da işiniz için, kendinize ya da bir sevdiğinizi mutlu etmek için sipariş verebileceğiniz Artonthebox ürünleri sonrası hem işlevselliğinin hem de gözünüzü dolduran estetiğin zevkini çıkaracaksınız.