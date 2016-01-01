Sanat Âşıklarına Alternatif Rotalar...

Ermitaj Müzesi (Hermitage) ve Dostoyevski Müzesi’ni de içinde barındıran müzeleriyle sanatseverlerin ilgisini çeken St. Petersburg, son zamanlarda en çok tercih edilen sanat şehirlerinden birisi.Hiç şüphesiz sanat denince akla gelen ilk şehirlerden birisi Roma’dır. İçerisinde koca bir tarih barındıran bu şehir; Vatikan Müzesi, Sistina Şapeli ile sanatseverlerin sanata doyduğu şehirlerin başında geliyor.Almanya’nın Berlin kenti, başta Pergamon Müzesi olmak üzere Müzeler Adası’ndaki çok önemli müzelerinin yanı sıra, sokak sanatı ile de sanatseverlerin ziyaret etmekten en çok keyif aldığı şehirlerden birisidir.Sanat denildiğinde İtalya’da Roma ile neredeyse başa baş gelecek bir şehir daha: Floransa. Kendinizi sokaklarında kaybedebilir, her sokağında sanata ve tarihe doyabilirsiniz.Uzakdoğu’nun iddialı şehri Tokyo, müzeleri ve galerileri ile Asya kıtasında sanatseverlerin sanata doyduğu şehirlerin başında gelir.Orta Avrupa’da sanat denildiğinde akla gelen ilk şehir şüphesiz Prag olacaktır. Orta Avrupa’nın gözbebeği Prag, sayısız müzeleri ile sanata doyuran şehirler arasında yer alır.