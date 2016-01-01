Sanat Âşıklarına Alternatif Rotalar...
Sizin için gezip görmek demek müze ve sanatla dolu bir şehri baştan aşağıya keşfetmek demek ise; siz tam bir sanat aşığısınız... Öyleyse sanat âşıklarının görmesi gereken şehirlere göz atarak yeni tatil planlarınızı bu rotalara yapabilirsiniz. İşte sanat âşıklarının mutlaka görmesi gereken birbirinden güzel şehirler…
St. Petersburg, Rusya
Ermitaj Müzesi (Hermitage) ve Dostoyevski Müzesi’ni de içinde barındıran müzeleriyle sanatseverlerin ilgisini çeken St. Petersburg, son zamanlarda en çok tercih edilen sanat şehirlerinden birisi.
Roma, İtalya
Hiç şüphesiz sanat denince akla gelen ilk şehirlerden birisi Roma’dır. İçerisinde koca bir tarih barındıran bu şehir; Vatikan Müzesi, Sistina Şapeli ile sanatseverlerin sanata doyduğu şehirlerin başında geliyor.
Berlin, Almanya
Almanya’nın Berlin kenti, başta Pergamon Müzesi olmak üzere Müzeler Adası’ndaki çok önemli müzelerinin yanı sıra, sokak sanatı ile de sanatseverlerin ziyaret etmekten en çok keyif aldığı şehirlerden birisidir.
Floransa, İtalya
Sanat denildiğinde İtalya’da Roma ile neredeyse başa baş gelecek bir şehir daha: Floransa. Kendinizi sokaklarında kaybedebilir, her sokağında sanata ve tarihe doyabilirsiniz.
Tokyo, Japonya
Uzakdoğu’nun iddialı şehri Tokyo, müzeleri ve galerileri ile Asya kıtasında sanatseverlerin sanata doyduğu şehirlerin başında gelir.
Prag, Çek Cumhuriyeti
Orta Avrupa’da sanat denildiğinde akla gelen ilk şehir şüphesiz Prag olacaktır. Orta Avrupa’nın gözbebeği Prag, sayısız müzeleri ile sanata doyuran şehirler arasında yer alır.
St. Petersburg, Rusya
Ermitaj Müzesi (Hermitage) ve Dostoyevski Müzesi’ni de içinde barındıran müzeleriyle sanatseverlerin ilgisini çeken St. Petersburg, son zamanlarda en çok tercih edilen sanat şehirlerinden birisi.
Roma, İtalya
Hiç şüphesiz sanat denince akla gelen ilk şehirlerden birisi Roma’dır. İçerisinde koca bir tarih barındıran bu şehir; Vatikan Müzesi, Sistina Şapeli ile sanatseverlerin sanata doyduğu şehirlerin başında geliyor.
Berlin, Almanya
Almanya’nın Berlin kenti, başta Pergamon Müzesi olmak üzere Müzeler Adası’ndaki çok önemli müzelerinin yanı sıra, sokak sanatı ile de sanatseverlerin ziyaret etmekten en çok keyif aldığı şehirlerden birisidir.
Floransa, İtalya
Sanat denildiğinde İtalya’da Roma ile neredeyse başa baş gelecek bir şehir daha: Floransa. Kendinizi sokaklarında kaybedebilir, her sokağında sanata ve tarihe doyabilirsiniz.
Tokyo, Japonya
Uzakdoğu’nun iddialı şehri Tokyo, müzeleri ve galerileri ile Asya kıtasında sanatseverlerin sanata doyduğu şehirlerin başında gelir.
Prag, Çek Cumhuriyeti
Orta Avrupa’da sanat denildiğinde akla gelen ilk şehir şüphesiz Prag olacaktır. Orta Avrupa’nın gözbebeği Prag, sayısız müzeleri ile sanata doyuran şehirler arasında yer alır.