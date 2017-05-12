Şehir Hayatından Uzaklaşmak İçin En İyi Lokasyonlar
Her geçen gün yaşaması zorlaşan şehirlerde insanlar, artık havaların ısınması ile beraber kaçıp kafa dinleyebileceği adreslere yöneliyor.
İğneada – Kırklareli
İstanbul’a yakın konumu ile dikkat çeken kaçış lokasyonlarından biri de Kırklareli. Longoz Ormanları, Erikli Gölü ve Mert Gölü, Melendik plajı, Limanköy Feneri’nin muhteşem manzarası, Dupnisa Mağarası ile görmeniz gereken yerlerin başında gelen bu lokasyonda, dinlendiğinizi de hissedeceksiniz…
Gürültü, trafik, hava ve çevre kirliliğini bir yana bırakıp; güzel ülkemizin cennet köşelerine bakmaya ne dersiniz?
Kaz Dağları – Çanakkale/Balıkesirİstanbul’a çok da uzak olmayan Çanakkale ve Balıkesir’de bulunan Kaz Dağları, ülkede havanın en temiz olduğu yer olarak biliniyor. Doğa harikası bu yerlerde birçok tarihi unsur da içeren köyü, kuş cıvıltıları ile gezebilir, yörenin bir numaralı geçim kaynaklarından zeytin ve zeytinyağı alışverişi yapabilirsiniz.
Olympos – AntalyaCaretta carettaların yavrulama alanı olduğu için sit alanı olarak belirlenen bu bölge, kamp için öneriliyor. Bunun yanı sıra Likya Yolu üzerinde bulunması sebebiyle günlük ya da uzun mesafeli yürüyüşleri de programınıza dahil edebilirsiniz.
Bozcaada – ÇanakkaleÇanakkale’den kolay bir şekilde ulaşabileceğiniz ada, plajları ile ünlü daha çok. Ege’nin güzel havası eşliğinde enfes lezzetleri tadabileceğiniz Bozcaada, harika bir kafa tatili sunuyor…
Yedigöller – Boluİsmini bulunduğu alandaki 7 adet gölden alan Yedigöller, İstanbul’a yakın konumu ile şehirden kaçmak isteyenler tarafından sıklıkla tercih ediliyor. Muhteşem manzarası, arazileri, yürüyüş parkurları ve şelaleleri ile hem dinlenme hem de harika doğa fotoğrafları çekebileceğiniz bir tatil; Yedilgöller’de size bekliyor.
Ayder Yaylası – RizeKaradeniz denilince akan sula durur. Mevsiminde çok sayıda turiste ve festivale ev sahipliği yapan Ayder ise bambaşkadır. Çok kalabalık olduğu tarihler haricinde, oksijene doyup tepeden tırnağa yenileneceğiniz bu tatil için fazla düşünmeye gerek yok…
İğneada – Kırklareli
İstanbul’a yakın konumu ile dikkat çeken kaçış lokasyonlarından biri de Kırklareli. Longoz Ormanları, Erikli Gölü ve Mert Gölü, Melendik plajı, Limanköy Feneri’nin muhteşem manzarası, Dupnisa Mağarası ile görmeniz gereken yerlerin başında gelen bu lokasyonda, dinlendiğinizi de hissedeceksiniz…
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Yorumlar (1)
selcan92
09:09, 12 Mayıs 2017 Cuma
09:09, 12 Mayıs 2017 Cuma
teşekkürler aysha dergi