Şehrin Merkezinde SIA CLUB Wellness&Spa Farkı

Sheraton Grand Istanbul Ataşehir Hotel bünyesinde 3000 metrekare alan üzerine kurulu ve bağımsız girişe sahip kulüp içerisinde, sağlıklı yaşam için gereken tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve bir fitness ve spor kulübünden ziyade "Şehir Kulübü" konseptinde tasarlanmış.



Tüm spor aktivitelerini kapsayacak biçimde hazırlanmış fitness alanı içerisinde, kardiyo makine parkuru, serbest ağırlık ve multifonksiyonel fitness ekipmanları yer alıyor. Bunların yanı sıra konusunda uzman ve tecrübeli eğitmenler, üyelerin amaçlarına yönelik 20’den fazla ders çeşidi ve stüdyo aktiviteleriyle de hizmet veriyor.Ataşehir bölgesinin en kapsamlı Pilates Reformer stüdyosuna sahip tesis içerisinde “pilates” dersleri de verilirken; kulüp içerisinde sadece bayanların kullanımına açık “gelin hamamı, bekarlığa veda partisi” gibi özel günler için ayrılan bir alan da üyelerin kullanımına sunulmuş.Üyelerin ve misafirlerin tüm konforlarının en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü soyunma odalarında; sauna, buhar odaları ve dinlenme alanları yer alıyor.Ataşehir bölgesinin en büyük havuzlarından biri olan yüzme havuzu da 25 m x 10 m ölçülerinde ve 800 metrekare alana sahip, aynı zamanda üstü açılıp kapanabilen bi sisteme sahip.Sheraton Grand Istanbul Atasehir içerisinde 3000 metrekarelik bir alan üzerine kurgulanan tesiste, ikisi çiftlere özel olmak üzere toplam 7 masaj odası bulunuyor.Dünyaca ünlü “Charme D’orient – Paris” organik ve natürel ürünlerinin kullanıldığı Spa, konusunda uzman yerli ve yabancı terapistleri ve “kişiye özel bakım” konseptiyle klasik spa bakımları, hamam uygulamaları, cilt ve vücut uygulamaları sunuyor.Üyelerin ve misafirlerin tüm konforlarının en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü, masaj terapileri ve cilt bakımları ile eşsiz bir spa deneyimi vaadeden Sia Club içinde hamam, sauna, buhar duşu, dinlenme odaları bulunuyor. Ayrıca Spa bünyesinde yer alan 2 farklı hamamda kişiye özel bakımların yanı sıra gruplara özel aktiviteler de sunuluyor.