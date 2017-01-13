Şehrin Yeni Buluşma Adresi: FAHHAM KURUÇEŞME
İstanbul boğazına yeni bir soluk getiren “Fahham Kuruçeşme”, modern tasarımları, eşsiz dekorasyonu, zengin menüsü ve profesyonel hizmeti ile misafirlerine lezzetten daha fazlasını sunuyor.
Mekanın dekorasyonunda kullanılan geleneksel turkuaz ile bakırın birleşmesi, geometrik formların ve minimalist çizgilerin hâkim olduğu yalın çizgiler ortama sıcaklık veren bir karaktere sahip. Misafirlerinin kendini özel ve rahat hissedebileceği locaların bulunduğu Fahham Kuruçeşme’de, keyifli vakit geçirmeye olanak sağlayacak konforu yaratmayı hedefliyor.
Doğu ve batı senteziyle harmanlanan menüsüyle büyük ilgi gören Fahham, sabah kahvaltısından, öğle ve akşam yemeğine, özel içeceklerden, Mısır ve Ortadoğu ile harmanlanan nargile keyfine kadar günün her saati misafirlerine farklı lezzetler sunmayı hedefliyor.
Farklı iç mekan tasarımı ve eşsiz dekorasyonu ile dikkat çeken Fahham Kuruçeşme’nin menüsünde öne çıkan lezzetler arasında; gravyer peyniri ve kuzu bonfilenin eşsiz birleşiminden oluşan kuzu küşlemesi, şaşlık, dijon hardallı patates ve çıtır soğanlar ile servis edilen tavada kızartılmış somon balığı, steak etleri, kebap çeşitleri, pizzalar, makarnalar ve ev yapımı hamburgerler gibi lezzetlerin ayrıcalıklı sunumlarıyla dikkat çekiyor. Fahham Kuruçeşme’nin mutfağında var olan yerli tatlar dışında dünya lezzetleri ile yarışacak olan çok özel reçeteleride mevcut. Ayrıca menüde yer alan “Fit Menü” başlığı altında salatalar, wrapler, çeşitli yemek ve tatlılar göze çarpıyor ve her seçeneğin yanında kalorisi yer alıyor.
Kahvaltıyı bir sanat olarak değerlendiren Fahham’ın, zengin serpme kahvaltısında yer alan peynir çeşitleri, yumurtaları, organik ev reçelleri, kıymalı ve peynirli börekleri ile unutulmaz bir kahvaltı şölenine davet ediyor. Ev yapımı lezzetleri ile Fahham tüm gün sizlere keyif ortamı yaratmaya hazır…
Fahham Kuruçeşme’nin pastane kısmında yer alan pasta ve tatlılar sunumlarıyla adeta birer görsel şölen, tatlarıyla tam bir lezzet şenliği… Samimi ve enerjik atmosferi ile misafirlerini ağırlamaya başlayan Fahham Kuruçeşme, bu keyifli ortamın tadını çıkarmaya davet ediyor.
Kuruçeşme’de yeni hizmet vermeye başlayan, modern tasarımları ile öne çıkan veOsmanlıca’da kömürcü anlamına gelen Fahham Kuruçeşme, bildiğiniz nargilecilerden çok farklı... Köklü görünümü ile geleneksel, hizmet anlayışı ve geometrik çizgileri ile modern bir kimlik sergileyen Fahham Kuruçeşme, misafirperver bir anlayışla ziyaretçilerine farklı lezzetler sunmayı hedefliyor. 3 katlı mekanın, 103 kişi kapasiteli iç mekanı ve 182 kişi kapasiteli keyifli terasıyla şehrin karmaşasından uzakta bambaşka bir alternatif sunuyor.
Mekanın dekorasyonunda kullanılan geleneksel turkuaz ile bakırın birleşmesi, geometrik formların ve minimalist çizgilerin hâkim olduğu yalın çizgiler ortama sıcaklık veren bir karaktere sahip. Misafirlerinin kendini özel ve rahat hissedebileceği locaların bulunduğu Fahham Kuruçeşme’de, keyifli vakit geçirmeye olanak sağlayacak konforu yaratmayı hedefliyor.
Doğu ve batı senteziyle harmanlanan menüsüyle büyük ilgi gören Fahham, sabah kahvaltısından, öğle ve akşam yemeğine, özel içeceklerden, Mısır ve Ortadoğu ile harmanlanan nargile keyfine kadar günün her saati misafirlerine farklı lezzetler sunmayı hedefliyor.
Farklı iç mekan tasarımı ve eşsiz dekorasyonu ile dikkat çeken Fahham Kuruçeşme’nin menüsünde öne çıkan lezzetler arasında; gravyer peyniri ve kuzu bonfilenin eşsiz birleşiminden oluşan kuzu küşlemesi, şaşlık, dijon hardallı patates ve çıtır soğanlar ile servis edilen tavada kızartılmış somon balığı, steak etleri, kebap çeşitleri, pizzalar, makarnalar ve ev yapımı hamburgerler gibi lezzetlerin ayrıcalıklı sunumlarıyla dikkat çekiyor. Fahham Kuruçeşme’nin mutfağında var olan yerli tatlar dışında dünya lezzetleri ile yarışacak olan çok özel reçeteleride mevcut. Ayrıca menüde yer alan “Fit Menü” başlığı altında salatalar, wrapler, çeşitli yemek ve tatlılar göze çarpıyor ve her seçeneğin yanında kalorisi yer alıyor.
Kahvaltıyı bir sanat olarak değerlendiren Fahham’ın, zengin serpme kahvaltısında yer alan peynir çeşitleri, yumurtaları, organik ev reçelleri, kıymalı ve peynirli börekleri ile unutulmaz bir kahvaltı şölenine davet ediyor. Ev yapımı lezzetleri ile Fahham tüm gün sizlere keyif ortamı yaratmaya hazır…
Fahham Kuruçeşme’nin pastane kısmında yer alan pasta ve tatlılar sunumlarıyla adeta birer görsel şölen, tatlarıyla tam bir lezzet şenliği… Samimi ve enerjik atmosferi ile misafirlerini ağırlamaya başlayan Fahham Kuruçeşme, bu keyifli ortamın tadını çıkarmaya davet ediyor.
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