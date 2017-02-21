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Şeker Tüketmediğinizi Mi Sanıyorsunuz?

Şeker Tüketmediğinizi Mi Sanıyorsunuz?

Fazla kilolarından şikâyetçi olan kadınların hayatından çıkarmak için adeta yemin ettiği şeker, bazen hayatımızdan çıksa da aslında gizli bir oyuncu olarak hala hayatımızda kalmaya devam eder.

Her ne kadar sağlıklı gibi gözükse de yediğiniz ya da içtiğiniz besinlerin içerisinde bulunan fazla şeker miktarı, kontrol edilmesi gereken konuların başında geliyor. Peki, sizin sağlıklı sandığınız hangi besinler içerisinde şeker barındırır? İşte fark etmeden şeker tüketmenize neden olan o yiyecekler…

Mısır gevrekleri
Özellikle sabah kahvaltılarında sağlıklı ve pratik bir kahvaltı yapmak için tükettiğiniz mısır gevrekleri şeker miktarı açısından çok yüksek.

Vitamin barlar
Çoğu zaman tatlı ihtiyacınızı sağlıklı bir şekilde karşılamak için tükettiğimiz vitamin barlar, içerisinde bulunan doğal bal, agave otu, esmer şeker ve şeker kamışı gibi besinler sebebi ile yoğun miktarda şeker içeriyor.

Konserve meyveler
Konserve olarak satılan meyvelerin içerisinde bulunan şeker miktarı oldukça fazla. Konserve işlemi yapılırken mevcut şeker oranına ek olarak doğal olmayan şeker konservelere eklenir.

Meyveli yoğurtlar
Marketlerden satın alınan ve çoğu zaman sağlıklı bir aperatif ya da öğün olarak gösterilen meyveli yoğurtlar, şeker miktarı yüksek olan ve vücudumuza farkında olmadan ekstra bir şeker alımı sağlayan besinlerden birisi.

Soslar
Özellikle et yemeklerinin ya da köfte-patates gibi yiyeceklerin vazgeçilmez tamamlayıcısı olan soslar, içerisinde yüksek miktarda şeker barındırır.
 


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