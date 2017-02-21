Şeker Tüketmediğinizi Mi Sanıyorsunuz?

Her ne kadar sağlıklı gibi gözükse de yediğiniz ya da içtiğiniz besinlerin içerisinde bulunan fazla şeker miktarı, kontrol edilmesi gereken konuların başında geliyor. Peki, sizin sağlıklı sandığınız hangi besinler içerisinde şeker barındırır? İşte fark etmeden şeker tüketmenize neden olan o yiyecekler…



Mısır gevrekleri

Özellikle sabah kahvaltılarında sağlıklı ve pratik bir kahvaltı yapmak için tükettiğiniz mısır gevrekleri şeker miktarı açısından çok yüksek.



Vitamin barlar

Çoğu zaman tatlı ihtiyacınızı sağlıklı bir şekilde karşılamak için tükettiğimiz vitamin barlar, içerisinde bulunan doğal bal, agave otu, esmer şeker ve şeker kamışı gibi besinler sebebi ile yoğun miktarda şeker içeriyor.



Konserve meyveler

Konserve olarak satılan meyvelerin içerisinde bulunan şeker miktarı oldukça fazla. Konserve işlemi yapılırken mevcut şeker oranına ek olarak doğal olmayan şeker konservelere eklenir.



Meyveli yoğurtlar

Marketlerden satın alınan ve çoğu zaman sağlıklı bir aperatif ya da öğün olarak gösterilen meyveli yoğurtlar, şeker miktarı yüksek olan ve vücudumuza farkında olmadan ekstra bir şeker alımı sağlayan besinlerden birisi.



Soslar

Özellikle et yemeklerinin ya da köfte-patates gibi yiyeceklerin vazgeçilmez tamamlayıcısı olan soslar, içerisinde yüksek miktarda şeker barındırır.

