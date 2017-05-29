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Selülitlere Savaş Açtık: Kahveli Vücut Peelingi

Selülitlere Savaş Açtık: Kahveli Vücut Peelingi

Kahveyi sadece kafein ihtiyacı ve keyif zamanlarının olmazsa olmazı bir içecek olarak düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz! İşte size yaz öncesinde ilaç gibi gelecek bir peeling tarifi: Kahveli vücut peelingi.

Peki, yaz kapıya dayanmış iken selülitleri doğal yollar ile yok edebilmek mümkün müdür? İşte bu sorunun cevabı kahveli peeling’te gizli. İşte size kokusuna ve etkisine bayılacağınız kahveli vücut peelingi tarifi…

Malzemeler
• Yarım bardak hindistan cevizi yağı

• Çeyrek bardak beyaz şeker
(Beyaz şekerin bu peelingteki görevi vücudunuzda bulunan ölü hücreleri arındırmasıdır.)

• Çeyrek bardak kahve çekirdeği
(Kahve çekirdeğinin bu peelingteki görevi doğal bir şekilde vücudunuzu sıkılaştırması ve detoks etkisi yaratmasıdır.)

Yapılışı
İlk adım olarak herhangi bir küçük tavada hindistan cevizi yağını eritmelisiniz. Yağı erittikten sonra bir kaba koyup üzerine kahve ve şekeri eklemelisiniz. Bu karışımı iyice karıştırmalı ve malzemelerin birbirine geçmesini sağlamalısınız. Ardından bu karışımı silikon kaplara ya da buz kalıbına koyarak buzlukta yaklaşık olarak on beş dakika donması için beklemelisiniz.

Kullanmak istediğinizde on dakika önce buzluktan çıkarmalısınız. Buzluktan çıkarmış olduğunuz bu buz kalıbı ile vücudunuza masaj yapıp on beş dakika bekletmelisiniz. Sonrasında ılık bir duş alarak yağı vücudunuzdan arındırabilirsiniz.
 


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